Minister Jetten wil Chinezen weren bij aanbestedingen voor stroomnetwerk

Chinese bedrijven mogen zich niet meer inschrijven bij aanbestedingen voor belangrijke delen van het stroomnetwerk van beheerder Tennet, als het aan de Nederlandse regering ligt. Volgens minister Rob Jetten (Klimaat en Energie, D66) zou de deelname van Chinese partijen grote risico’s opleveren voor de staatsveiligheid, schrijft hij in antwoorden op Kamervragen over de betrokkenheid van China bij het staatsbedrijf Tennet. Een wetswijziging moet het mogelijk maken politiek risicovolle bedrijven of landen te weren, schrijft Jetten.

Vorig jaar heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ingegrepen bij een aanbesteding van twee grote stroomvoorzieningen op zee die gebouwd worden bij Scheveningen. In ieder geval één Chinees bedrijf is toen door Tennet op aanraden van het ministerie geweerd, bevestigt een woordvoerder van het ministerie aan NRC na berichtgeving van Het Financieele Dagblad.

Investeringen als pressiemiddel

Het bouwen van de twee grote offshoreplatforms is een van de grootste publieke aanbestedingen, met een waarde van zo’n 30 miljard euro, meldt het FD. Volgens de woordvoerder van het ministerie worden niet per definitie nu alle Chinese partijen die willen reageren op een aanbesteding geweerd. „Het kan best dat de aanbesteding van bepaalde kabels die geen vitale functies hebben worden overgelaten aan Chinese bedrijven. Het risico zit hem in de belangrijke informatiestations die gebouwd worden.”

De AIVD meldde in het jaarverslag van 2020 dat China met forse investeringen in Europese technologie mogelijk afhankelijkheden creëert, stipt minister Jetten aan in de Kamervragen. Investeringen kunnen zo als pressiemiddel gebruikt worden. Een nationale veiligheidsanalyse die het kabinet in 2020 voor Tennet heeft laten uitvoeren, heeft geresulteerd in aanbevelingen tot wijziging van de Elektriciteitswet. „Deze wijzigingen maken het mogelijk om nog beter rekening te houden met eisen ter bescherming van de nationale veiligheid”, schrijft Jetten.

Correctie (23 juni 2022): In een eerdere versie van dit artikel stond dat het om Chinese aanbestedingen ging. Dit klopt niet, het gaat om Nederlandse aanbestedingen. Dat is hierboven aangepast.