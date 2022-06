Minimumloon rijksambtenaren in nieuwe cao naar 14 euro

Rijksambtenaren gaan de komende twee jaar minimaal 14 euro per uur verdienen. De betrokken vakbonden hebben daarover een cao-akkoord bereikt met de overheid, zo maakt FNV donderdag bekend. De salarissen van de ambtenaren gaan per volgende week met 2,5 procent omhoog en daarnaast stijgt het loon met 75 euro per maand. In december ontvangen de ambtenaren 450 euro.

Stapsgewijs zullen de lonen tot 2024 blijven stijgen: in april volgend jaar met 3 procent en een toelage van 450 euro. In januari 2024 volgt opnieuw een toename van 1,5 procent. Met de salarisverhogingen moeten ambtenaren de hogere prijzen voor onder meer energie en boodschappen kunnen betalen.

De cao voor rijksambtenaren is relatief groot en vormt een voorbeeldfunctie voor andere werkgevers. Na dit akkoord kunnen die mogelijk ook volgen met nieuwe afspraken. Een ruim halfjaar geleden steeg het minimumloon voor gemeenteambtenaren al naar 14 euro per uur. Er werden vergelijkbare afspraken gemaakt met een stapsgewijze loonsverhoging die begint met 1,5 procent.