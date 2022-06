Komende twee jaar waarschijnlijk geen besluit over opening Lelystad Airport

Het kabinet is van plan het besluit over de opening van Lelystad Airport tot in ieder geval 2024 uit te stellen. Dat bevestigen bronnen aan NRC. Zij zeggen niet in te kunnen gaan op de reden voor het uitstel. De ministerraad beslist vrijdag definitief wanneer het besluit genomen moet worden. Het is de zoveelste keer dat een besluit over de opening van dit vliegveld wordt uitgesteld.

Eerder beloofde het kabinet dit jaar nog een besluit te nemen over de opening van de luchthaven, waar tot nu toe 200 miljoen euro in geïnvesteerd is. Lelystad Airport is een van de beoogde vliegvelden die de drukte op Schiphol zou kunnen verlichten door vluchten over te nemen.

Vorige week meldden diverse media dat Schiphol volgens het kabinet minstens 10 procent moet krimpen; van 500.000 starts en landingen per jaar naar 420.000 tot 450.000. Dit vanwege te veel overlast: geluidshinder, stikstofuitstoot, fijnstof en CO₂. Ook hierover zou het kabinet vrijdag in de ministerraad een besluit nemen.

Stikstof

De opening van Lelystad Airport was oorspronkelijk gepland voor april 2018, maar werd twee jaar geleden onder meer uitgesteld vanwege de vrijwel stilgevallen luchtvaart door de coronacrisis. In maart was opnieuw onzeker of het vliegveld ooit operationeel zou worden. Lelystad Airport voerde verkeerde stikstofberekeningen uit, waardoor de luchthaven nog geen natuurvergunning heeft gekregen. Of het huidige uitstel te maken heeft met de stikstofdiscussie, is niet duidelijk.