In de oorlog kwamen sommige schrijvers gemakkelijk in het verkeerde kamp terecht

Voor de boekenverkoop in Nederland was de Tweede Wereldoorlog aanvankelijk een goede zaak, schrijft Bertram Mourits in De achterkant van de bevrijding. Andere vormen van vermaak stonden immers onder druk. In de bioscopen waren geen Amerikaanse, Engelse of Franse films meer te zien; radio en krant werden gecensureerd. Bleef over het boek. ‘Het begrip “best seller” bestaat niet meer: ieder boek wordt goed verkocht’, zo was te lezen in het Mededelingenblad van de bedrijfsgroep Grafische Industrie.

Maar hoe verging het Nederlandse schrijvers in de oorlog? Dat is de vraag die Bertram Mourits, hoofd Collecties van het Literatuurmuseum in Den Haag, zich stelde voor zijn boek, met als ondertitel Schrijvers tussen angst en onafhankelijkheid in de Tweede Wereldoorlog. Het gaat over goede schrijvers, foute schrijvers en vooral: zij daar tussenin.

De goede schrijvers zijn natuurlijk het minst interessant: die kennen we nog wel. Maar wie heeft er bijvoorbeeld nog gehoord van Roel Houwink (1899-1987). In de jaren twintig was hij een veelbelovend dichter en essayist. In 1935 en 1936 mocht hij het Boekenweekgeschenk (dat in die tijd ‘een breed opgezet literair jaaroverzicht’ was) samenstellen.

Om tijdens de oorlog te kunnen blijven schrijven, werd Houwink lid van de Kultuurkamer, het orgaan waarmee de Duitse bezetters kunstenaars censureerden. Houwink ging zelfs nog een stap verder: hij stelde zich in dienst van de Kultuurkamer als censor en recensent voor De Schouw, het tijdschrift dat de organisatie uitgaf. Na de oorlog zou Houwink daarvoor worden gestraft met een publicatieverbod van vijf jaar. Zijn verweer dat hij toch in zijn levensonderhoud moest voorzien – zijn vrouw was ziek en hij had ‘een verwaarloosd meisje van 16 jaar in huis’ – mocht niet baten.

Begrip toont Bertram Mourits wel. Een paar jaar geleden, schrijft hij in zijn inleiding, onderzocht hij voor een online-tentoonstelling van het Literatuurmuseum ‘wat de bevrijding had betekend voor schrijvers die de foute keus hadden gemaakt’. Hij begon daar aan, geeft hij toe, met ‘een zeker leedvermaak’. Maar toen hij de brieven las van ‘foute schrijvers’ begon hij toch ‘een zeker begrip’ voor hen te voelen.

Mourits benadrukt het een aantal keren: het gevoel dat de beschaving onder druk stond werd in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog vrij breed gedeeld, vooral in conservatief-christelijke kringen. Communisme, massacultuur en feminisme werden daar als bedreigend gezien. Mourits: ‘Het was veel gemakkelijker om in het verkeerde kamp terecht te komen dan ik me had gerealiseerd.’

Joods personage

Iemand die ook in het verkeerde kamp terecht kwam, was Henri Bruning (1900-1983), die voor de oorlog ook werd gezien als een veelbelovende dichter en essayist. Ook de katholiek Bruning meldde zich aan bij de Kultuurkamer en was redacteur van De Schouw. Toen Vestdijks roman Meneer Visser’s hellevaart negatief werd besproken in dat tijdschrift (het was te ‘individualistisch’ voor de nazi-ideologie), nam Bruning het voor hem op. Bruning geloofde dat hij ‘op basis van zijn geloof de politiek de goede kant op [kon] sturen, en wel van binnenuit’. Hij wilde ‘binnen het nationaal-socialisme een kritische katholieke stem zijn’. Na de oorlog was ook zijn schrijverscarrière voorbij.

Over Vestdijk vertelt Mourits trouwens een aardige anekdote. Toen zijn verhalenbundel De bruine vriend (1935) vertaald werd in het Duits, kreeg hij het verzoek een paar eigenschappen van personages aan te passen. Hij stelde zich niet de vraag of dat moreel juist was, zelfs al ging het om de ‘half-Joodsche afkomst van de hoofdpersoon, de homo-erotiek van het geval’. Vestdijk ‘besloot dat die afkomst niet wezenlijk genoeg was om eraan vast te houden en liet de roman aangepast vertalen’.

Vestdijk werd ook lid van de Kultuurkamer, maar hoefde na de bevrijding niet te verschijnen voor de Ereraad, die collaborerende schrijvers publicatieverboden oplegde. Tijdens de oorlog werd hij met andere vooraanstaande Nederlanders geïnterneerd in Sint-Michielsgestel. Als gijzelaar kon hij elk moment gefusilleerd worden. Dat pleitte hem voldoende vrij.

Antisemitische uitlatingen

Zo staan er veel interessante verhalen in De achterkant van de bevrijding, maar de structuur van het boek is warrig en een rode draad ontbreekt. Onduidelijk is waarom sommige schrijvers een heel hoofdstuk krijgen en andere maar een paar pagina’s. Literaire kwaliteiten lijken daarbij geen rol te spelen. Waarom komen de Joodse dagboekschrijfster Etty Hillesum (1914-1943) en de Surinaamse schrijver en verzetsstrijder Anton de Kom (1898-1945) – er staan niet alleen foute schrijvers in het boek – er anders nogal bekaaid van af? De Kom deelt een hoofdstuk met de dichter Nico Rost, wat nog wel te begrijpen is (beiden kwamen in een concentratiekamp terecht). Maar Lucebert (1924-1994), de derde auteur in datzelfde hoofdstuk, lijkt daar op het eerste gezicht verdwaald. Ik moest terugbladeren naar de titel van het hoofdstuk (‘In Duitsland’) om het te begrijpen. Bertus Swaanswijk (zoals Lucebert eigenlijk heette) was vrijwillig in Duitsland gaan werken.

Lucebert lijkt sowieso een beetje een vreemde eend in het boek: hij debuteerde pas ruim na de oorlog, in 1951. Sinds Wim Hazeu in 2018 een biografie over hem schreef, is bekend dat Lucebert niet alleen vrijwillig naar Duitsland ging om te werken, maar in zijn jonge jaren ook nazi-sympathiën koesterde en in brieven antisemitische uitlatingen deed.

De meeste collaborerende schrijvers zijn in de vergetelheid geraakt, en het is maar de vraag of dat anders zou zijn geweest als zij geen verkeerde keuzes hadden gemaakt. Veel goede foute schrijvers lijkt Nederland niet rijk te zijn geweest. Wie is ónze Ezra Pound, vraagt Bertram Mourits zich dan ook af? Nou vooruit, Lucebert is dat wel een beetje, besluit hij.

Mourits is niet bang het verwijt te krijgen dat hij het verschil tussen goed en fout ‘nivelleert’, iets waarvan auteurs die begrip tonen voor ‘foute’ Nederlanders vaak worden beschuldigd. Dat er nu gepraat kan worden over de nazistische neigingen van Lucebert, schrijft hij, ‘maakt het mogelijk zijn werk te verdiepen en te zien hoe eenvoudig talentvolle dichters in die jaren konden bezwijken voor overweldigde bombast.’ Een verkeerde keuze, wil Mourits maar zeggen, is snel gemaakt. Toch een rood draadje.



Bertram Mourits: De achterkant van de bevrijding. Schrijvers tussen angst en onafhankelijkheid in de Tweede Wereldoorlog. Pluim, 272 blz. € 24,99 De achterkant van de bevrijding. Schrijvers tussen angst en onafhankelijkheid in de Tweede Wereldoorlog. Pluim, 272 blz. € 24,99 ●●●●●