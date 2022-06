Geld voor defensie is er genoeg, maar nog lang geen pantserwagen of periscoop

Bij de slag om het vliegveld van Kiev op 5 maart kwam een Oekraïense Varta-pantserwagen onder vuur te liggen. „Die hield het vol, waardoor de bemanning veilig bleef”, schrijft het ministerie van Defensie op Facebook. De voorruit raakte beschadigd, maar ging niet stuk. „Dat stelde onze mannen in staat hun mitrailleur te blijven gebruiken en een vijandelijke bmp [pantservoertuig] uit te schakelen.”

De voorruit in de Varta was gemaakt door Crystal Company, producent van ballistisch glas. „Ons glas heeft levens gered”, zegt Willem Moniharapon, directeur-eigenaar van Crystal: „We hebben daarvoor een bedankmail van het leger gekregen.” Inmiddels heeft Crystal een stuk of tien nieuwe ruiten geleverd aan het Oekraïense leger, ter vervanging van beschadigde. „Wij leverden vóór de oorlog best veel glas aan Oekraïne”, zegt Moniharapon. „Nu zijn de grote leveringen stilgevallen.”

Crystal is een van de weinige Nederlandse bedrijven die de oorlog in Oekraïne direct voelt. Dat leert een bezoek aan Eurosatory, een grote defensiebeurs die vorige week in Parijs plaatsvond. Daar stonden zo’n vijfentwintig Nederlandse ondernemingen die producten en diensten leveren aan de krijgsmacht – van kunststofvezels voor scherfvesten tot bescherming tegen chemische oorlogsvoering.

Nederland moet veel meer orders bij de eigen bedrijven plaatsen. Zo kun je bouwen aan een Nederlandse defensie-industrie

De verwachting is dat deze bedrijven profiteren van de vele tientallen miljarden euro’s die Europese landen nu extra willen besteden aan defensie. Zo trekt Duitsland in een klap 100 miljard euro uit, terwijl Nederland zijn defensie-uitgaven jaarlijks met 5 miljard (40 procent) verhoogt. Daarbij laat de oorlog in Oekraïne zien, zo zeggen de ondernemers, dat de krijgsmacht juist hún spullen goed kan gebruiken.

„Er wordt daar heel veel via de lucht gecommuniceerd en dus afgeluisterd”, zegt bijvoorbeeld Coen van Gemert, directeur-eigenaar van Gemco, dat voertuigen voor draadloze communicatie bouwt. Hij wijst op een foto van een groene vrachtauto met uitschuifbare zendmast: „Daar komt een satellietschotel van 1,8 meter bovenop, een groot oor om mee te luisteren. Wij maken ook de constructie om die schotel te stabiliseren, als die van de wind op zijn falie krijgt.”

In hedendaagse oorlogsvoering draait het om „niet ontdekt worden”, zegt oud-militair Lex de Lange, verkoop-manager bij Trulifi, onderdeel van Signify: „Als je met de radio uitzendt, heb je zeven minuten voor je ontdekt wordt en doelwit kan worden.” Je kan kabels uitrollen, maar dat kost veel tijd. „Wij hebben apparaten die door een lichtbundel veel data heen en weer sturen.” In een groene tent wijst hij op een soort camera’s op een driepoot. „Het dataverkeer is niet te detecteren, niet te verstoren en niet te onderscheppen.”

Niet meer orders

De combinatie van zulke producten met de zakken geld leidt nog niet tot meer orders, vertellen de ondernemers. „Ik ben er heilig van overtuigd dat het komt, maar niet snel”, zegt salesmanager Peter Görlach van Nedinsco, dat onder meer camera’s voor militaire voertuigen maakt. „Pas in het vierde kwartaal van 2022 of het eerste kwartaal van 2023 zullen we er iets van gaan merken.”

Politici, ambtenaren en militairen moeten namelijk nog bepalen wat ze precies willen kopen. Daarna komen de Europese aanbestedingen om te bepalen wie de spullen mag leveren. Om tijd te winnen wil het Nederlandse ministerie van Defensie het lopende investeringsprogramma versnellen. „Maar dat is in de praktijk niet zo eenvoudig”, vertelt Hannah Veerman, commercieel medewerker bij Van Halteren Technologies. Als voorbeeld noemt ze een principeovereenkomst voor de levering van twee simulatoren voor houwitsers. „Daar is bij defensie een gebouw voor nodig, en dat is nog niet beschikbaar.”

Daar komt bij dat het voor Nederlandse bedrijven lastig is een goede plek aan de ruif te veroveren. Afgezien van scheepsbouwer Damen en de Nederlandse tak van Thales (radartechnologie), telt Nederland geen gespecialiseerde defensiebedrijven. Vaak zijn het veelal kleine (familie)bedrijven die ook civiele activiteiten hebben. Ze zijn doorgaans leverancier dan wel junior partner van grote buitenlandse spelers. Of zoals Van Gemert van Gemco zegt: „Wij zijn sub-subcontractor.”

Defensienota

Defenture, bouwer van lichte legervoertuigen, heeft op de beurs een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het Duitse KMW, bouwer van de Leopard-tank. De bedrijven dingen mee naar een order van Duitsland en Nederland voor voertuigen voor hun luchtmobiele brigades. „Duitsland is in the lead en heeft gezegd: we hebben een sterke voorkeur voor een Duits bedrijf”, zegt Henk van der Scheer, ceo van Defenture. Grootste concurrent bij deze aanbesteding is de Duitse combinatie van Rheinmetal en Mercedes: „Die hebben samen een grote lobbykracht.”

In Nederland heeft het lobbyen vaart gekregen nadat de nieuwe defensienota begin deze maand is verschenen. „Dat doen we door mensen bij Defensie te vertellen wat er mogelijk is”, vertelt Hannah Veerman. Haar bedrijf Van Halteren onderhoudt bijvoorbeeld al jaren de pantservoertuigen, zoals de CV90, Fennek en Bushmaster. „We zien mogelijkheden om met meer onderhoud de inzetbaarheid van de voertuigen betrekkelijk makkelijk en snel te vergroten.”

Bij de lobby helpt het om al contacten te hebben bij Defensie, maar ook bij Economische Zaken (EZ). Gemco (mobiele communicatie) heeft die niet, zegt Van Gemert: „Ik heb geen man in Den Haag. Daar zijn we te klein voor.” Nedinsco (camera’s, kijkers) heeft die contacten wel, zegt Görlach: „Vier dagen per week ben ik op pad, om te netwerken.” Als een buitenlands bedrijf dat een Nederlandse order heeft gekregen, compensatieorders in Nederland moet plaatsen, komt het zo wel eens uit bij Nedinsco, zegt Görlach. „Dan weet EZ ons te vinden.”

Goedkoopste aanbieder

Alle ondernemers worstelen met de Europese aanbestedingen, waarbij in hun beleving de keuze te vaak valt op de goedkoopste aanbieder. Bedrijven met „hightechproducten” (Nedisco) of „nieuwe, slimme oplossingen” (Gemco) vallen nogal eens af. Zo legde Defenture het in 2018 met zijn voertuigen af tegen Mercedes, waarmee Defensie in 2021 de overeenkomst gefrustreerd opzegde voor er een voertuig geleverd was; de Tweede Kamer bespreekt het debacle volgende week.

Aanbestedingen kosten bovenal ontzettend veel tijd. Tel daarbij op dat de bedrijven een groot gebrek aan technisch personeel hebben en veel onderdelen niet of alleen heel duur kunnen krijgen. En dat defensie te weinig technici in dienst heeft om alle nieuwe spullen snel te kunnen beoordelen. Dan wordt „de grote uitdaging”, zegt Veerman met velen, „al dat extra geld binnen deze kabinetsperiode goed uit te geven”.

Dat geld kan zelfs wel eens een paradoxaal effect hebben, ziet Van der Scheer van Defenture: „Iedereen vist in dezelfde vijver met leveranciers en onderdelen. Alle grote partijen in Europa gaan meedingen naar alle grote orders. Zo zet de zak geld na Oekraïne de zaak alleen maar op spanning en verlies je mogelijk juist tijd.”

Nederland moet daarom „met zijn Europese buren afspreken wie wat doet”, vindt directeur-eigenaar Ilja Bonsen van defensieadviesbureau IB Consultancy. „En veel meer orders bij de eigen bedrijven plaatsen. Zo kun je bouwen aan een Nederlandse defensie-industrie.” Dat betekent minder aanbestedingen, zegt hij: „Defensieprojecten mag je uitzonderen van de plicht om aan te besteden. Maak daar gebruik van.”

Vooralsnog stapt Nederland niet over op een ‘eigen-bedrijf-eerst’-aanpak. Wel hebben de materiaalmensen van Defensie onlangs tijdens een telefonische conferentie met leveranciers hulp gevraagd bij de besteding van de gelden. De Tweede Kamer, waar sommige partijen al langer voorrang voor Nederlandse bedrijven bepleiten, praat binnenkort over de defensienota. De Lange van Trulifi zegt: „Ik verwacht dat de Kamer zal zeggen dat niet alles aanbesteed moet worden.”