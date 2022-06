Jazzfluitist Ronald Snijders krijgt de Boy Edgarprijs

De Boy Edgarprijs 2022, de grootste Nederlandse prijs voor jazz en geïmproviseerde muziek, gaat dit jaar naar de Surinaams-Nederlandse fluitist, componist en etnomusicoloog Ronald Snijders (71). Hij verbindt als fluitist genres als jazz, pop en traditionele Surinaamse muziek. De jury omschrijft hem als „pleitbezorger voor verbeelding en ambassadeur voor niet-aflatende nieuwsgierigheid”. Snijders krijgt de Boy Edgarprijs – de bronzen wisselsculptuur ‘John Coltrane’ van Jan Wolkers en een geldbedrag van 25.000 euro op 7 december tijdens een concertavond in het Bimhuis, Amsterdam.

Het selectieproces van de Boy Edgarprijs lag dit jaar voor het eerst in handen van het Fonds Podiumkunsten. Op de bekendmaking, donderdag bij het jazz netwerk- en showcase-evenement inJazz in Rotterdam, werd de in Paramaribo geboren Ronald Snijders door de jury geroemd om zijn veelzijdigheid. Door de Surinaamse muziekstijlen kaseko en kawina te vermengen met jazz, funk en soul brengt hij „een geheel eigen klankwereld tot leven”. Ook als improvisator en vaandeldrager voor kaseko-muziek „drukt hij zijn stempel op de ontwikkeling van jazz- en geïmproviseerde muziek in Nederland”.

Lees ook: Een magische middenklasser

Muziekpapier kopen

Ronald Snijders, uniek om zijn ritmische fluitzingen op de dwarsfluit, is blij en verrast met de toekenning, vertelt hij desgevraagd. Hij ziet de prijs als zowel een erkenning „voor mij als creatief beroepsmusicus, fluitist, componist en wat al niet, als een erkenning in Nederland voor de grote waarde van jazzmuziek van Surinaamse komaf”. Hij denkt terug aan de roemruchte naamgever van de prijs, orkestleider Boy Edgar. „In 1973 won ik de persprijs op het NOS/Laren jazzconcours. De voorzitter van de jury was Boy Edgar. Hij zei toen al over mij dat ik extreem vakmanschap en creativiteit bezit. Nu win ik zijn prijs. De cirkel is rond.”

Het prijzengeld dat dit jaar voor het eerst verdubbeld is, komt hem ten goede, zegt hij. „Ik ga om symbolische redenen nóg meer muziekpapier kopen, want ik componeer nog steeds elke dag een paar muziekstukken.” Verder wil Snijders zijn doctoraalscriptie over Surinaamse kasekomuziek uitgeven – in de jaren negentig studeerde hij af als musicoloog – en bekostigt hij er zijn omvangrijke compilatie met circa zestig uitgebrachte albums mee.

Snijders is momenteel op tournee met Kaseko Time - the story, een theatervoorstelling met het Jazz Orchestra of the Concertgebouw en diverse Surinaamse musici.