Floriade openhouden gaat nog eens 33,8 miljoen euro kosten

Het gaat 33,8 miljoen euro extra kosten om de Floriade, de wereldtuinbouwtentoonstelling die dit jaar plaatsvindt in Almere, tot aan de geplande datum in oktober open te houden. Dat schreef het college van de gemeente Almere in een brief aan de raad. De bezoekersaantallen vallen „verschrikkelijk” tegen, waardoor de begroting niet meer rondkomt.

Sinds de opening van de Floriade op 13 april zijn er tot en met 22 juni 232.481 bezoekers op afgekomen. De organisatie en de gemeente gingen uit van drie keer zoveel bezoekers. De teleurstellende aantallen hebben onder meer te maken met de hoge toegangsprijs, die de Floriade nu belooft naar beneden bij te stellen. Verder, schrijft het college, worden „dagattracties minder vaak en frequent bezocht dan vóór corona”.

Wie het gat in de begroting precies moet gaan opvullen is nog onduidelijk. De gemeente wil de Floriade openhouden, om de financiële consequenties te beperken, maar kijkt ook naar de provincie en het Rijk voor financiële steun. De lening die de gemeente voor het evenement beschikbaar stelde was in april al opgelopen van 30 tot 54 miljoen euro. In februari bleek dat de organisatie 7,1 miljoen euro extra nodig had en in de brief die het college aan de raad schreef, staat dat de Floriade op 14 juli nog een extra lening van 5,2 miljoen kreeg uit het reservepotje.

Steun van het Rijk en de provincie

De Almeerse raad had het college eerder gevraagd geen extra geld meer aan de Floriade uit te geven, maar gaten in de begroting op te vullen met een bestaand reservepotje of door bijdragen van buitenaf. „Wij moeten constateren dat dit niet mogelijk is”, schrijft het college. Gesprekken met het Rijk hebben tot nu toe geen financiële toezeggingen opgeleverd. Met de provincie zouden over financiering wel „enkele afspraken” worden gemaakt. Als zowel de provincie en het Rijk niet meebetalen aan verliezen die overblijven aan het einde van het evenement, schrijft het college dat het hen „niet zal verbazen als dit ook de laatste Floriade is”.

De organisatie van de Floriade stelt het totale aantal verwachte bezoekers nu bij van 2 miljoen naar 1,2 miljoen. De gemeente zegt dat doel te ondersteunen, „al zal het de komende maanden nog een stevige inspanning vragen”. Er worden maatregelen genomen voor het geval het aantal bezoekersaantal zakt tot 800.000. Het college schrijft dat ze het een „enorme teleurstelling” vinden, die ze niet hadden verwacht. „We vinden het niet goed voor het aanzien van de stad.”

