EU: datacenters moeten stroomverbruik publiceren

Datacenters in de EU moeten voortaan jaarlijks hun energieverbruik bekendmaken. Dit is belangrijk voor het halen van de Europese klimaatdoelen – 55 procent minder CO 2 -uitstoot in 2030.

Ingewijden in Brussel rekenen erop dat dat plan aankomende maandag wordt goedgekeurd in de Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie.

Er is de laatste jaren veel aandacht voor de komst van grote datacenters van Amerikaanse techreuzen naar Europa. Deze cloudfabrieken liggen onder vuur omdat ze veel duurzame energie verbruiken. De publicatieplicht zal echter niet alleen gelden voor deze hyperscalers van bedrijven als Amazon, Apple, Google, Meta en Microsoft.

De Europese energieministers willen dat alle datacenters met een „significant stroomverbruik”, aldus de ontwerptekst, hun verbruikcijfers publiceren.

Ook kleinere datacentra, vermoedelijk al met een vermogen vanaf 100 kilowatt, zullen bekend moeten maken wat ze daadwerkelijk verbruiken. Een gemeente of een ziekenhuis heeft al snel meer dan 100 kilowatt nodig om IT-diensten te draaien, aldus Stijn Grove van brancheorganisatie DDA (Dutch Datacenter Association).

Op dit moment registreren alleen Nederland, Ierland en Duitsland het verbruik van datacenters, zegt Grove. Hij juicht meer transparantie toe, „zeker als andere sectoren – huishoudens, industrie – ook verplicht worden om hun energieverbruik te rapporteren.”

Volgens cijfers van DDA neemt het aantal kleine datacenters in Nederland gestaag af – met een daling van 6.800 naar 6.500 in het afgelopen jaar. Dat is het gevolg van bedrijven die de overstap van software op hun eigen servers naar de cloud maken. Doorgaans is dat een meer efficiënte manier om data op te slaan of te bewerken.

De Europese ministers komen 27 juni bij elkaar om nieuwe maatregelen te nemen die het gebruik van duurzame energie bevorderen en de gasvoorraden ‘solidair’ verdelen tussen de lidstaten. Gas is schaars door de sancties tegen Rusland.

Het aanscherpen van de regels voor datacenters is een van de agendapunten in een breed pakket aan maatregelen. De relatie met gasverbruik is er wel: zo kunnen door gebruik van restwarmte van datacenters woningen verwarmd worden. Die huishoudens hoeven dan niet meer op het gas aangesloten te worden.

In Nederland beginnen de eerste restwarmteprojecten van de grond te komen. Onder meer in Groningen, waar warmte van datacenters wordt gebruikt om vijfduizend woningen te verwarmen.

De Europese energieministers zouden de datacenters ook willen vragen om het netwerkverkeer te publiceren, maar die gegevens zijn niet in alle gevallen bekend. Zeker niet bij zogeheten co-locations, datacenters die hun serverruimtes verhuren aan andere organisaties, zoals banken of overheden.

De hoeveelheid verkeer van en naar een datacenter zegt ook weinig over het daadwerkelijke energieverbruik. Toepassingen die veel rekenkracht vergen, berekeningen voor kunstmatige intelligentie, kosten doorgaans wel meer stroom.

„Transparantie over het stroomverbruik is de manier om de sector energiezuiniger te maken”, zegt Julia Krauwer, analist bij ABN Amro. „Maar het begint bij ons eigen gedrag. Het zou een goed idee zijn om het energieverbruik bij de bron aan te pakken. Waarom is er bijvoorbeeld nog geen energielabel voor software?”