Als trouwe fan van de recepten van Janneke, burgerlijke liefhebber van soep, edoch geen culinaire hoogvlieger en slechts behept met een bescheiden portemonnee is de gratinée Lyonnaise echt een soep voor mij. De meest simpele ingrediënten, geen al te spannende momenten en moeilijke wendingen tijdens het kookproces. En zelfs zonder oven, grill of de losgeklopte eierdooiers met drank op het eind lekker en goed genoeg. Al is het dan eigenlijk maar een Parijse soupe à l’oignon. Ik denk dat de hele peperkorrels het verschil maken. Al heeft-ie alle keren dat ik hem al heb gemaakt nog nooit zo gesmaakt als in mijn herinnering in de bistro gewoon hier in town met Henriëtte, lang geleden. En voor op mijn bucket-list wil ik hem toch een keer wel met eierdooiers en die drank nuttigen, voordat het te laat is. Maar een oven en een grill gaan te ver. Met goede pannen kom je ook een heel eind.

Lees ook het originele recept: In Lyon maken ze de uiensoep net iets rijker