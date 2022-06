Op mijn spreekuur komt een man van 52 jaar met klachten passend bij diabetes mellitus type 2. Ik zeg dat de bloeduitslagen wijzen op diabetes. „O, gelukkig, geen ziekte”, zegt hij. Ik leg uit dat hij dus suikerziekte heeft: door te veel suiker in zijn bloed heeft hij waarschijnlijk ook vreselijke dorst? „Ja, ik drink ’s avonds twee liter cola, zoveel dorst!” Ik zeg hem dat hij daar meteen mee moet stoppen, omdat het écht héél veel suiker is. Opgelucht kijkt hij me aan en zegt: „Goh, ik was even bang dat je zou zeggen dat ik moest stoppen met roken.”

