Celstraf van minimaal 30 jaar geëist tegen Ghislaine Maxwell

Tegen Ghislaine Maxwell is een gevangenisstraf van 30 tot maximaal 55 jaar geëist voor haar rol bij het ronselen van jonge meisjes voor haar ex-vriend en zedendelinquent Jeffrey Epstein. Dat is donderdag volgens persbureaus bekendgemaakt door de openbaar aanklagers bij de zaak in New York. De aanklagers stelden dat Maxwell de meisjes jarenlang seksueel heeft uitgebuit, maar dat het moeilijk is „de omvang van haar misdaden en schade” bij de slachtoffers te bepalen. Volgens de aanklagers had Maxwell het vooral gemunt op kwetsbare meisjes.

Volgende week is de rechter aan het woord in de zaak over Maxwell (60 jaar), die eind vorig jaar al schuldig werd bevonden aan vijf van de zes aanklachten over sekshandel en illegale seksuele activiteiten tussen 1994 en 2004. Maxwell hielp haar ex-partner en miljonair Epstein met het ronselen van de meisjes, die hij daarna seksueel misbruikte. Eerder beschreef de de jury in New York Maxwell al als „de sleutel” binnen de activiteiten van Epstein. Een van de slachtoffers verklaarde dat Maxwell haar ook misbruikt zou hebben.

Maxwell, de dochter van de Britse mediamagnaat Robert Maxwell, heeft jarenlang een relatie gehad met Epstein. Hij pleegde in 2019 zelfmoord in cijn cel. Omdat hij geen straf meer kan krijgen, beschouwen de rechters nu Maxwell als zondebok, zo luidt het verweer van haar advocaten. Zelf heeft Maxwell ontkend schuldig te zijn aan de praktijken. Een van haar advocaten heeft gepoogd een nieuw proces op te tuigen omdat een van de juryleden in de eerdere zaak zelf slachtoffer was van seksueel misbruik. De rechter wees dat verzoek echter af.

