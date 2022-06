‘Beleid om vrouwen en deskundigen in de media te beschermen nodig’

De Nederlandse overheid zou volgens het College voor de Rechten van de Mens beleid moeten maken om specifiek vrouwen en deskundigen in de media te beschermen. De veiligheid van journalisten en politici staat hoog op de agenda, maar voldoende aandacht voor deze twee groepen ontbreekt nog. Dat stelt het College in het woensdag gepubliceerde jaarverslag over mensenrechten in Nederland in 2021.

Het toegespitste beleid zou nodig zijn omdat het publieke debat het laatste jaar volgens het College steeds onveiliger is geworden. Journalisten en anderen die een bijdrage leveren in de media krijgen vaker te maken met intimidatie en zelfs agressie. Vooral vrouwen zijn extra vaak het doelwit, concludeert het College onder meer op basis van verschillende onderzoeken en bestaande politieke discussies.

Het College voor de Rechten van de Mens haalt onder meer een onderzoek van PersVeilig (pdf) aan. In 2017 zei 61 procent van de 638 deelnemende journalisten te maken te hebben gehad met een vorm van agressie of bedreiging. In 2021 was dit 82 procent van 689 gepeilde journalisten. Uit een enquête van ScienceGuide blijkt dat 43 procent van de deelnemende Nederlandse wetenschappers in de afgelopen vijf jaar na een publiek optreden is uitgescholden, bedreigd of op een andere manier geïntimideerd.

Coronamaatregelen

Vooral de bestrijding van de coronapandemie en de verdeeldheid over de overheidsmaatregelen zouden hebben bijgedragen aan de toename van het aantal incidenten. Maar ook op berichtgeving over stikstofbeleid en de Zwarte Pieten-discussie volgde meermaals intimidatie en agressie.

Het College voor de Rechten van de Mens stelt dat persoonskenmerken als gender, seksuele oriëntatie, etnische achtergrond en godsdienst bepalend kunnen zijn voor wie meer of minder te maken krijgt met intimidatie of agressie. Vooral vrouwen die zich via sociale media uiten, blijken extra vaak te maken te krijgen met „seksistische en vernederende opmerkingen, intimidatie en bedreigingen met seksueel geweld”. Daarom moet de Nederlandse overheid specifiek aandacht besteden aan beleid om vrouwen in de media te beschermen.

Ook sociale mediaplatforms als Twitter of Facebook moeten volgens het College zorgen voor een veiligere online omgeving door haatzaaiende uitlatingen of oproepen tot geweld aan te pakken. Wel moeten deze voorkomen dat de vrijheid van meningsuiting hierdoor niet in het geding raakt, aldus het College.