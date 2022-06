Aung San Suu Kyi uit huisarrest, verplaatst naar isoleercel

Na meer dan een jaar huisarrest op een onbekende plek, is de afgezette Myanmarese regeringsleider Aung San Suu Kyi verplaatst naar een isoleercel in de hoofdstad Naypyidaw. Dat heeft een woordvoerder van de militaire junta donderdag gezegd, schrijft persbureau AFP. Afgelopen april werd Suu Kyi al veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf, in de eerste van elf corruptiezaken die tegen haar lopen. Destijds mocht ze alleen voor rechtszaken haar verblijfplaats verlaten – haar proces wordt nu in de gevangenis voortgezet.

De 77-jarige Nobelprijswinnares werd in februari vorig jaar afgezet bij een militaire coup, nadat ze vijf jaar leiding had gegeven aan de Myanmarese regering. De legertop beweerde dat Suu Kyi haar recente verkiezingswinst te danken had aan fraude. Een half jaar geleden werd ze voor het eerst veroordeeld tot in totaal zes jaar gevangenisstraf, voor het overtreden van coronamaatregelen en het illegaal importeren en bezitten van walkietalkies. In april werd ze veroordeeld in een corruptiezaak – ze zou 600.000 euro en 11,4 kilo goud aan steekpenningen hebben aangenomen van een minister.

Honderd jaar gevangenisstraf

In totaal hangt Suu Kyi honderd jaar gevangenisstraf boven het hoofd. Ze ontkende eerder al alle aanklachten en noemde de beschuldigingen „absurd”. Haar aanhangers zeggen dat de militaire junta met de rechtszaken wil verzekeren dat Suu Kyi de rest van haar leven in de gevangenis zal zitten, zodat ze haar politieke carrière niet meer kan voortzetten. De junta spreekt zelf van een eerlijk proces van een onafhankelijke rechtbank. De juntawoordvoerder noemde Suu Kyi’s verplaatsing naar een isoleercel „in overeenstemming met het strafrecht”.

Aung San Suu Kyi werd in de late jaren tachtig bekend door haar oppositie tegen de militaire regering in Myanmar, die er tussen 1962 en 2011 aan de macht was. Het leger legde haar toen ook huisarrest op. Over de zaken die nu lopen tegen Suu Kyi is weinig bekend. Ze zijn besloten en vinden in een militaire rechtbank plaats. Haar advocaten mogen niet met pers praten.

