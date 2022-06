90.000 bedrijven moeten coronasteun terugbetalen aan UWV

Zo’n 90.000 bedrijven moeten hun coronasteun terugbetalen aan het UWV, samen gaat het om een bedrag van 2,3 miljard euro. Deze werkgevers bleken uiteindelijk minder omzetverlies te hebben geleden tijdens de coronapandemie dan vooraf is ingeschat en daarom moeten ze het voorschot terugstorten. Dat maakt het UWV donderdag bekend. Zo’n 36.000 werkgevers hebben te weinig geld ontvangen, aan hen moet de uitkeringsinstantie gezamenlijk nog 455.000 euro betalen.

Het UWV maakte donderdag de balans op van de eerste periode van maart tot mei 2020 van de zogeheten NOW-regeling, die het kabinet optuigde om werkgelegenheid in stand te houden terwijl sectoren moesten sluiten in de lockdown. Zo’n 71 procent van de op dit moment geregistreerde bedrijven die een beroep deden op de NOW, moet het bedrag terugbetalen. De organisaties ontvingen een voorschot op basis van de loonkosten en het geschatte verlies aan omzet. Bedrijven die minder dan 20 procent omzetverlies leden dan vooraf gedacht, moeten het bedrag weer terugstorten.

32.000 organisaties moeten het volledige bedrag terugstorten. Samen gaat dat om 1,4 miljard euro. Dat kan volgens een UWV-woordvoerder via een betalingsregeling die ze over vijf jaar kunnen spreiden. Het gros van de bedrijven kiest daar niet voor: „70 procent betaalt het volledige bedrag in één keer terug en de rest betaalt verspreid”, aldus de zegsman.