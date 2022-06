Zeker 280 doden en honderden gewonden bij aardbeving Afghanistan en Pakistan

Ten minste 280 mensen zijn om het leven gekomen bij een aardbeving in het oosten van Afghanistan en noordwesten van Pakistan. Ongeveer 250 mensen zijn gewond geraakt, meldt persbureau Reuters. Volgens lokale media zijn er ruim 600 gewonden, maar dat aantal is nog niet bevestigd. Wel verwachten lokale autoriteiten dat het aantal slachtoffers zal oplopen. Volgens het wetenschappelijke bureau US Geological Survey had de aardbeving een kracht van 6,1.

De aardbeving begon in de nacht van dinsdag op woensdag en deed zich voor op ongeveer 44 kilometer van de Afghaanse stad Khost, vlak bij de Pakistaanse grens. Het Europese Seismologisch Centrum (EMSC) meldt op Twitter dat ongeveer 119 miljoen mensen in Pakistan, Afghanistan en India op zo’n 500 kilometer de beving hebben gevoeld.

Pakistan en Afghanistan liggen op de Chaman-breuklijn, die meer dan 850 kilometer lang is. De Euraziatische plaat en de Indo-Australische plaat komen er bij elkaar. Langs de breuklijn zijn er vaker grote aardbevingen geweest.