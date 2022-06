Verkiezingsfunctionarissen door Trump onder druk gezet: ‘Ik moest 1.780 stemmen vinden’

Tijdens de vierde hoorzitting die dinsdag is gehouden over de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 in het Amerikaanse Washington hebben meerdere ambtenaren verklaard dat zij na de presidentsverkiezingen door Donald Trump en zijn team onder druk zijn gezet. Met name in swing states, waar de overwinning voor Biden het kleinst was, werden functionarissen onder druk gezet. Een van hen, staatssecretaris van de staat Georgia, kreeg van Trump een telefoontje met daarin de vraag om „11.780 stemmen te vinden”.

The Washington Post maakte vorig jaar januari audiofragmenten openbaar waarin Trump Raffensperger onder druk zet om „stemmen te vinden”, om op die manier zijn verlies in de staat ongedaan te maken. Raffensperger vertelde tijdens de hoorzitting dat hij de stemmen twee keer heeft laten hertellen, maar dat die klopten. „De cijfers zijn de cijfers, de cijfers liegen niet.”

Naast Raffensperger kwam ook zijn collega Gabriel Sterling aan het woord, een ambtenaar die in Georgia toezicht hield op de verkiezingen. Hij vertelde hoe moeilijk het was om bestand te blijven tegen de aanhoudende beschuldigingen van kiesfraude die Trump de wereld in stuurde. Zo liet hij weten vaak het gevoel te hebben dat mensen de informatie die zijn kantoor naar buiten bracht niet geloofde omdat de president van de Verenigde Staten „naar wie velen opkeken en respecteerden”, hen vertelde dat het een leugen was.

Naast de getuigen uit Georgia werd ook Russel Bowers, de Republikeinse voorzitter van het parlement van de staat Arizona, gehoord. Voor de presidentsverkiezingen van 2020 was hij een aanhanger van Trump, maar tijdens de hoorzitting noemde hij het een „circus” waarin hij na de verkiezingen terechtkwam. Ook hij verklaarde door Trump en zijn medewerkers onder druk te zijn gezet, in het bijzonder door diens advocaat Rudy Giuliani. Die vroeg hem om kiesmannen te vervangen. Bowers antwoordde daarop dat hij hem iets vroeg „dat in strijd is met de eed die ik heb afgelegd”. Toen hij vroeg naar bewijs van de kiesfraude antwoordde Giuliani dat ze veel theorieën hadden, „maar we hebben gewoon niet het bewijs.”

Lees ook het verslag over de derde hoorzitting: Trump bracht vicepresident Pence ernstig in gevaar op 6 januari

Stembusmedewerkers

Aan het eind van de hoorzitting kwamen ook twee stembusmedewerkers aan het woord, Shaye Moss en haar moeder. Zij waren tijdens de verkiezingen van 2020 werkzaam in Fulton County, Georgia. Ze werden na de verkiezingen door Rudy Giuliani valselijk beschuldig van het plegen van verkiezingsfraude. Ze werden daarop bedreigd en kreeg tal van racistische berichten op Facebook.

De hele situatie had haar „leven op zijn kop gezet”, vertelde Moss tijdens een emotionele getuigenissen. „Ik wil niet dat iemand mijn naam weet”, zei ze. „Ik wil nergens heen met mijn moeder omdat ze mijn naam zou kunnen schreeuwen over het gangpad van de supermarkt of zoiets. Ik ga helemaal niet naar de supermarkt. Ik ben helemaal nergens geweest. Ik ben ongeveer 60 kilo aangekomen. Ik doe gewoon niks meer. Ik wil nergens heen.” Moss stopte met haar werk al verkiezingsmedewerker.