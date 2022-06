Van Bommel wil revanche bij Antwerp

Het vorige voetbalseizoen is nog maar net afgelopen, maar Mark van Bommel stond dinsdag alweer op het trainingsveld. Als nieuwe trainer van Royal Antwerp FC begon voor hem en zijn selectie deze week de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Op het complex buiten stadion De Bosuil leidde Van Bommel zijn tweede training bij de Belgische club, daarbij gadegeslagen door een handjevol trouwe fans, flink wat journalisten én technisch directeur Marc Overmars.

Het moest dinsdag echter vooral over voetbal en niet over randzaken gaan bij Royal Antwerp, waar Van Bommel werd voorgesteld aan de media. „Een ambitieuze club, waar mooie dingen staan te gebeuren”, zo noemde Van Bommel zijn nieuwe werkgever tijdens de persconferentie na afloop van de training. Hij doelde op de plannen van de steenrijke bouwondernemer en clubeigenaar Paul Gheysens, die met de oudste professionele voetbalclub van België het komend seizoen de topclubs het leven zuur wil maken.

Op de persconferentie vertelde Van Bommel, die een contract voor twee jaar heeft getekend, dat die grote ambities echter niet van vandaag op morgen gerealiseerd zijn. Hij temperde de verwachtingen: „Wij willen ergens naartoe, maar zijn geen favoriet voor de titel”, aldus de trainer die na twee mislukte avonturen als hoofdtrainer – bij PSV en het Duitse VfL Wolfsburg werd hij voortijdig ontslagen – op revanche zint. „Die drijfveer is er altijd, maar nu is hij er dubbel.”

De 45-jarige Van Bommel wil afrekenen met zijn imago als een halsstarrige trainer die maar moeilijk samenwerkt met andere leden van de begeleidingsstaf. Die worden vandaag de dag steeds groter in betaald voetbalorganisaties. „Ik weet van mezelf dat de omgang met de spelers goed is”, zei Van Bommel toen hij wordt geconfronteerd met de kritiek. „Ik ben geen controlfreak”, voegde hij toe. Van zijn staf verwacht hij argumenten en antwoorden op de vragen die hij ze zal stellen. „Dat noem ik topsportcultuur, topsportmentaliteit.”

Dickpics

De bagage die de andere Marc, technisch directeur Overmars, met zich meedraagt is een stuk serieuzer en minder eenvoudig weg te wuiven. In maart trok eigenaar Gheysens hem aan, nog geen twee maanden nadat de voormalig international bij Ajax moest vertrekken omdat hij vrouwelijke personeelsleden onder meer via WhatsApp-berichten had gestalkt. Hij verstuurde daarbij dickpics. Bij zijn presentatie in maart toonde Overmars nauwelijks zelfreflectie. Hij noemde het „spijtig” wat er was gebeurd, maar zei ook „de bladzijde [te willen] omslaan en aan een nieuw hoofdstuk beginnen”.

De snelle tweede kans van Overmars leidde tot verontwaardigde reacties in Nederland én in België, waar de Vlaamse minister van Sport Ben Weyts zich over de aanstelling uitliet. Hij zei niet te begrijpen waarom „die transfer nu zo hoogdringend was”, terwijl er nog een onderzoek loopt naar Overmars’ gedragingen bij Ajax. „Ik begrijp niet waarom Antwerp dat onderzoek niet kon afwachten. Al was het maar uit respect voor de slachtoffers”, zei Weyts eind maart. De minister refereerde daarmee aan het werk van het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Dat tuchtrechtelijk orgaan meldde medio mei dat het onderzoek naar de gedragingen van Overmars niet van de grond komt, omdat Ajax volgens het ISR onvoldoende meewerkt.

In de volledig door mannelijke sportjournalisten gevulde perszaal klonken vooraf nog grapjes over dickpics. Zodra de persconferentie begon gingen de vragen echter vooral over de ambities van de club en de carrière van Van Bommel. Toen een journalist van ESPN de kwestie toch aansneed, zei Van Bommel het er „natuurlijk” met de technisch directeur over gehad te hebben. Hij sprak van een „een aparte situatie”, waar hij niet van wilde weglopen, maar zei ook dat wat er gebeurd is niet betekende „dat je nooit meer kan samenwerken”.

Bovendien, zei Van Bommel, kent hij Overmars al langer dan vandaag. De technisch directeur stond op het veld toen Van Bommel zijn debuut maakte voor het Nederlands elftal. Later speelde Overmars in Van Bommels afscheidswedstrijd. „We kennen elkaar dus”, aldus Van Bommel, die zei „blij” te zijn met een technisch directeur die vertrouwen in hem heeft. Daar schortte het volgens Van Bommel aan bij Wolfsburg toen hij, slechts enkele maanden in dienst, na een serie teleurstellende resultaten zijn congé kreeg. Van Bommel loofde ook de voetbaltechnische capaciteiten van Overmars: „Marc denkt na over de dingen die hij doet” en „hij heeft een groot netwerk”.

Meer landgenoten

Naast Overmars moet nog een aantal landgenoten Van Bommel helpen zijn gezochte eerherstel te vinden en de ambities van de club waar te maken. Van Bommel hield tijdens de persconferentie een heus voorstelrondje. Liefst drie Nederlandse assistent-trainers zijn in zijn kielzog meegekomen naar Royal Antwerp: John Stegeman, Andries Ulderink en Jürgen Dirkx.

Binnenkort komt daar nog een landgenoot binnen de lijnen bij; Vincent Janssen geniet momenteel nog van vakantie. Overmars wist Janssen, de spits die onlangs zijn rentree maakte in het Nederlands elftal, te strikken voor een overstap van het Mexicaanse Monterrey. Daarnaast hoopt de club nog twee aanwinsten te presenteren. De naam van de ervaren Belgisch international Toby Alderweireld, die momenteel in Qatar speelt, doet de ronde.

Overmars zelf liet zich kort zien in de luxueuze Diamond Bar van het stadion, waar journalisten informeel met Van Bommel, algemeen directeur Sven Jaecques en Overmars konden praten. Wel onder de voorwaarde dat er niet geciteerd mocht worden. Overmars wilde vooruitkijken en stapje voor stapje aan een nieuw project bouwen, zoveel was duidelijk. Toen een Nederlandse journalist toch zijn vertrek bij Ajax aansneed, kreeg hij een schouderklopje en liet Overmars non-verbaal blijken daar niet van gediend te zijn. Hij zocht vervolgens Van Bommel op, die verderop met een groepje andere Nederlandse journalisten stond te praten.

Van Bommel sloeg ondertussen een door een ober aangeboden glas champagne af, na de lunch wachtte nog een training. Er is geen tijd te verliezen voor de trainer. Afgelopen seizoen eindigde ‘The Great Old’, zoals de bijnaam van de Antwerpse club luidt, na teleurstellend verlopen play-offs als vierde in de Belgische Jupiler Pro League, waardoor het over vier weken al moet aantreden in de derde voorronde van de Conference League.

Van Bommel heeft al uitgerekend dat als Royal Antwerp alle drie de voorrondes van de Conference League overleeft, zijn ploeg voor het WK voetbal in Qatar aan het eind van het jaar liefst dertig officiële wedstrijden moet spelen. Om te beginnen wacht op 21 juli in Finland FC Inter Turku.