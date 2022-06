Transavia annuleert 240 vluchten om drukte Schiphol te beperken

Transavia gaat in de periode van 7 juli tot en met 14 augustus 240 vluchten annuleren. Dat meldt de luchtvaartmaatschappij woensdag. Het is een van de vele maatregelen die worden getroffen om de drukte op Schiphol te beperken. Het gaat in totaal om 13.000 boekingen.

Ongeveer 70 procent van de passagiers die zijn getroffen door de maatregel krijgt van Transavia een alternatieve vlucht aangeboden. De passagiers voor wie geen alternatief voor werd gevonden, krijgen hun geld teruggestort of de mogelijkheid hun ticket om te boeken. Marcel de Nooijer, directeur van Transavia, noemt het schrappen van de vluchten „een enorme strop voor onze passagiers en voor ons bedrijf”.

Op Schiphol is al langer sprake van chaotische toestanden door personeelstekorten bij onder meer beveiligers, bagageafhandelaars en het vliegpersoneel van de maatschappijen. Veel werkenden verloren hun baan op Schiphol toen er tijdens de coronapandemie minder werd gevlogen. In de meivakantie, toen veel mensen een vlucht boekten, nam de druk op het personeel en het vliegveld steeds meer toe. De drukte leidde tot stakingen en veel uitgevallen vluchten.

Om de situatie onder controle te krijgen heeft slotcoördinator Airport Coördinator Netherlands (ACNL) berekend hoeveel vluchten geschrapt moeten worden. In de loop van de week krijgen luchtvaartmaatschappijen te horen hoeveel vluchten ze moeten annuleren.

Lees ook: Schiphol stelt grens aan aantal vertrekkende reizigers deze zomer