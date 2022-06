Tbs met voorwaarden voor vrouw die moord op halfzus streamde

De vrouw die haar halfzus doodstak en de beelden daarvan live deelde via sociale media, heeft woensdag tbs met voorwaarden opgelegd gekregen door de rechtbank in Oost-Brabant. Volgens de rechters verkeerde de 22-jarige vrouw in een psychose toen ze haar 20-jarige halfzus in Den Bosch van het leven beroofde. De rechters beschouwen haar als volledig ontoerekeningsvatbaar; om die reden is ze niet veroordeeld tot een gevangenisstraf.

Lees ook: Mogelijk steekpartij voor het eerst in Nederland live gestreamd

Het Openbaar Ministerie eiste eerder tbs met dwangverpleging voor de vrouw. De rechter gaat daar niet in mee, omdat er geen aanwijzingen zouden zijn dat ze zich niet aan de opgelegde voorwaarden gaat houden. De voorwaarden bestaan uit een opname in een zorginstelling, ambulante behandeling, begeleid wonen, een alcohol- en drugsverbod en contactverbod met de vader van haar halfzus. Ook stelt de rechter dat de kans op herhaling voor een groot deel kan worden weggenomen door het gebruik van medicatie.

Het incident gebeurde vorig jaar oktober en werd gedeeltelijk gestreamd via Instagram. Nadien circuleerden volgens de politie ook screenshots van de macabere gebeurtenis op WhatsApp. Mogelijk was het de eerste keer dat een moord in Nederland live is gestreamd op internet. De vrouw stak haar halfzus in haar hals en bovenbeen, waarna die probeerde te vluchten naar de buren. Onderweg werd ze vaker gestoken, waarna de dader ook de hond van de buren doodstak.

Omdat de vrouw een mes onder haar kussen had liggen en op de overloop heeft gewacht op haar halfzus, was de actie volgens de rechter niet het gevolg van „een plotselinge drift”, maar handelde zij „met enige vorm van planmatigheid”, waardoor sprake van moord is. Een psychiater en psycholoog hebben vastgesteld dat ze handelde op basis van een stem in haar hoofd, die de opdracht voor de aanval gaf.