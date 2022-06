Zo’n twintig jaar geleden, bij een werkcollege taalwetenschap aan de Leidse universiteit, ging het over taalveranderingen en wanneer die aanvaard zijn. Op mijn suggestie dat een criterium het voorkomen ervan in NRC kon zijn, trok hoogleraar Jan Kooij, zijn plechtigste gezicht. „Als het in NRC staat, dan is het officieel.”

18 juni 2022, achttien jaar na zijn dood, lees ik in NRC: „de herseninfarct”, „die geluidssysteem”. Ik ben benieuwd wat hij daarvan had gevonden.

