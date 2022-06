Nederlandse topskiër Jelinkova (27) komt voortaan uit voor Tsjechië

De Nederlandse topskiër Adriana Jelinkova (27) heeft na een langdurig conflict met de Nederlandse Ski Vereniging (NSKiV) besloten om voortaan voor Tsjechië uit te komen. Dat zegt ze woensdag in een interview met De Telegraaf. NSKiV bevestigt haar vertrek aan NRC. Haar moeder is Tsjechisch en haar vader Nederlands. De alpineskiër heeft al langer een moeizame band met Nederland. „Ik dacht altijd: hoe sneller ik ski en hoe meer ik win, hoe trotser mensen zijn. Maar vanuit Nederland was er helemaal niemand trots op mij”, zei ze daarover eerder tegen NRC.

Jelinkova was in februari tijdens de Olympische Spelen in Beijing de eerste Nederlandse skiër op de Spelen sinds Margriet Prajoux-Bouma in 1952. Haar debuut verliep echter niet zoals ze had gehoopt: ze verliet de Spelen vroegtijdig door een „onrustige aanloop naar de race”. Na een vals positieve coronatest was er veel onduidelijkheid of ze wel of niet mee mocht doen aan de Spelen. Uiteindelijk kreeg ze pas laat te horen dat ze mocht starten. De situatie zorgde volgens Jelinkova voor veel stress.

De sportkoepel NOC-NSF schakelde na het afgelopen seizoen prestatiemanager Francesco Wessels in om onderzoek te doen naar de verstoorde werkrelatie tussen Jelinkova en de NSkiV. De resultaten van het onderzoek werden op 12 mei met haar gedeeld. Wessels was tot de conclusie gekomen dat NSkiV niet langer wilde samenwerken met de skiester. „Dat was voor mij een schok. Mijn carrière werd hiermee failliet verklaard,” zegt Jelinkova daarover in het interview met De Telegraaf.

In een reactie aan NRC zegt de NSkiV zich niet te herkennen in het verhaal van Jelinkova en verder niet te willen reageren.

