Laag consumentenvertrouwen, hoge consumptie. Hoe kan dat?

De aanhoudende oorlog in Oekraïne, de torenhoge inflatie, de onzekerheid over de coronapandemie. Het is niet moeilijk te bedenken waarom de stemming van de Nederlandse consument, zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek die sinds 1986 maandelijks meet in het consumentenvertrouwen, deze maand het laagste punt ooit heeft bereikt.

Van elke honderd mensen die antwoordden op vragen over de economie, de financiële situatie en de bereidheid grote aankopen te doen, antwoordden er per saldo vijftig negatief. Dat consumentenvertrouwen van -50 is uiterst laag. Dat is ruim onder het gemiddelde in de afgelopen twintig jaar (-9), en lager dan in 2013 tijdens de eurocrisis (-41) en de afgelopen twee coronajaren (in mei 2020 lag het op -31). Consumenten waren in de maanden voor juni al negatief gestemd over de economie in het algemeen, maar zijn deze maand negatiever geworden op de vraag of ze het een goede tijd vinden voor grotere uitgaven, zoals het kopen van een nieuwe bank, televisie of wasmachine.

Is dit slecht nieuws voor de Nederlandse economie? Dat is nog maar de vraag. Uit tegelijk gepubliceerde cijfers van het CBS blijkt dat twee maanden eerder, in april, de feitelijke consumptie van Nederlandse consumenten juist hoger was dan ooit. Vooral aan duurzame consumptiegoederen en diensten gaven consumenten meer uit ten opzichte van een jaar eerder. Terwijl ook in april de Nederlandse consument al pessimistisch was: het CBS mat toen een vertrouwen van -48.

Einde lockdown

In april is de consumptie met bijna 15 procent gestegen ten opzichte van een jaar geleden. Dit is te verklaren doordat er in april 2021 sprake was van een lockdown in Nederland. Toen konden consumenten moeilijk geld uitgeven in winkels en op terrassen, dit jaar kon dat wel.

Maar ook vergeleken met de jaren voor de coronapandemie lag de consumptie in april hoger. Het indexcijfer wat betreft ‘consumptievolume’ (de waarde van aankopen gecorrigeerd voor prijsveranderingen), dat het CBS elke maand meldt, bedroeg afgelopen april 115,6 (waarbij de 100 is gelijkgeschakeld met de consumptie in 2015). Daarmee is de langdurige trend van de jaren voor corona eigenlijk doorgezet: elk jaar nam de consumptie toe, en elk jaar werden dus records neergezet. Het voorgaande record werd in december 2019 genoteerd, met een indexcijfer van ruim 112. Het vorige record in een aprilmaand (waardoor eventuele seizoenseffecten van andere maanden niet meespelen) stamt ook uit 2019, met ruim 107.

Toekomst voorspellen

Zegt het consumentenvertrouwen dan wel iets over de toekomstige uitgaven? In het verleden in ieder geval wel, maar met vertraging: uit onderzoek van het CBS uit 2003 naar de correlatie tussen consumentenvertrouwen en toekomstige bestedingen bleek dat er drie tot vier kwartalen zaten tussen een daling van de bereidheid om grote uitgaven te doen en een daadwerkelijke daling van de uitgaven. Het kan nu dus ook nog even duren voordat een daling van de consumptie wordt ingezet.

Volgens econoom Frank Notten van het CBS spelen er waarschijnlijk nog andere zaken mee, waardoor de correlatie tussen vertrouwen en uitgaven nu toch minder sterk lijkt. „De huidige dip in het vertrouwen komt waarschijnlijk door de hoge inflatie”, zegt hij aan de telefoon. „Daar heeft bijna iedereen last van, en daardoor is bijna iedereen negatiever over de economie. Maar de vraag is of men daardoor echt minder gaat kopen. Veel mensen hebben tijdens de lockdowns extra gespaard, waardoor ze nu juist extra kunnen uitgeven. Bovendien is de werkloosheid laag en stijgen de lonen, waardoor veel mensen hun consumptiepatroon kunnen vasthouden.”

Consumenteneconoom Marten van Garderen van ING voegt daaraan toe: „De inflatie is vooral hoog bij goederen waarop veel mensen niet snel hard bezuinigen: voeding, energie. De hogere prijzen hebben dan niet direct invloed op de consumptievolumes.”

Van Garderen wijst ook nog op een ander vertragingsfactor: hoewel de prijsstijgingen van energie heel hoog zijn, merkt nog lang niet iedereen dat nu al in daadwerkelijke uitgaven. Dat geldt bijvoorbeeld voor mensen die nog een vast energiecontract hebben. Daardoor hoeft men ook nog niet te bezuinigen om rond te blijven komen.