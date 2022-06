Kellogg’s wordt drie beursgenoteerde bedrijven

Kellogg’s, de bekendste en grootste producent van ontbijtgranen in de Verenigde Staten, splitst zich op in drie onafhankelijke, beursgenoteerde bedrijven. Dat heeft het 116 jaar oude voedingsmiddelen-bedrijf woensdag bekendgemaakt. De splitsing zal gebeuren via twee --spin-offs.

Een van de drie bedrijven zal zich richten op ontbijtgranen, een ander op snacks en het derde bedrijf op plantaardige voedingsmiddelen. Kellogg’s verkent nog wat het met dit laatste onderdeel zal doen – een verkoop behoort tot de mogelijkheden. Eind volgend jaar moet de splitsing klaar zijn. De namen van de drie bedrijven worden pas later bekend.

Volgens topman Steve Cahillane kunnen de drie onderdelen zich als afzonderlijke bedrijven beter richten op hun eigen producten.

Kellogg’s is wereldberoemd om de haan op het pak cornflakes, een mascotte genaamd Cornelius. De verpakking prijkt in menig tv-serie op het aanrecht. Maar de ontbijtgranen zijn bij lange na niet meer de belangrijkste inkomstenbron: het grootste deel van de netto-omzet (vorig jaar 14,2 miljard dollar) komt van de snackdivisie. Onder meer Pringles valt daaronder – het werd tien jaar geleden aangekocht omdat Kellogg’s signaleerde dat mensen steeds meer tussen reguliere maaltijden door eten. Sindsdien heeft het bedrijf allerlei snacks aangekocht en geïntroduceerd. De snackdivisie is inmiddels goed voor zo’n 80 procent van de totale omzet.

De verkoop van ontbijtgranen ( onder meer Special-K en Coco Pops) is daarentegen gestagneerd. De concurrentie is groot en mensen ontbijten minder vaak thuis. Tijdens de coronacrisis steeg de verkoop even, maar nu de lockdowns voorbij zijn is die opleving verdwenen. De ontbijtgranen waren vorig jaar goed voor een omzet van 2,4 miljard dollar en een bedrijfsresultaat van 250 miljoen. Kellogg’s verwacht een vlakke omzetgroei.

De plantaardige tak is het kleinste bedrijfsonderdeel van Kellogg’s, met een netto-omzet van 340 miljoen dollar vorig jaar en een brutobedrijfsresultaat van 50 miljoen. Dit omvat het merk MorningStar Farms, dat vegetarisch en veganistisch voedsel produceert en twintig jaar geleden door Kellogg’s werd aangekocht.

Het aandeel van Kellogg’s steeg dinsdag ruim 2,7 procent nadat het nieuws bekend werd.