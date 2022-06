Jury: Bill Cosby schuldig aan seksueel misbruik minderjarige

De Amerikaanse acteur en televisiepersoonlijkheid Bill Cosby is schuldig aan seksueel misbruik van een minderjarige. Dat heeft een jury in het Amerikaanse Los Angeles bepaald, melden Amerikaanse media woensdag. Tegen Cosby was een civiele procedure aangespannen door Judy Huth, die stelde dat hij haar in de jaren zeventig — toen Huth een tiener was — seksueel heeft misbruikt. Cosby moet haar volgens de jury een schadevergoeding van 500.000 dollar (rond de 476.000 euro) betalen.

Huth vertelde tijdens de zaak dat ze met een vriendin door de acteur was uitgenodigd. Op dat moment was zij zestien jaar en Cosby 37. Het slachtoffer stelde dat Cosby haar tegen haar zin in dwong tot seksuele handelingen. De 84-jarige acteur, die zelf afwezig was in de rechtszaal, ontkende dit. De jury oordeelde desondanks dat hij schuldig was aan seksueel misbruik. De zaak liep al sinds 2014.

Een klein jaar geleden werd Cosby vrijgelaten uit de gevangenis. Daar had hij twee jaar vastgezeten na een veroordeling in een andere zaak wegens seksueel misbruik. Het hoogste gerechtshof in de staat Pennsylvania oordeelde echter dat hij op vrije voeten moest komen, omdat het proces oneerlijk was verlopen. Hij was eerder veroordeeld tot een celstraf van drie tot maximaal tien jaar. Cosby werd de afgelopen jaren door tientallen vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik.