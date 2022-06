‘Ik geef niet om veel geld en ik heb niet veel nodig’

Wie is Puck Rietveld (23) werkt in de horeca en maakt kunst. Ze werd geboren in Schiedam. Haar beide ouders zijn kapper en gingen al voor haar geboorte uit elkaar. Ze groeide op bij haar moeder en verhuisde met haar naar Breda.

‘Ik ben net met een enorme opdracht bezig voor een festival. Een tekening van acht bij vier meter voor op een podium, drie banners en vier schilderijen. Ik heb me wel een beetje verkeken op de materiaalkosten. Maar mijn vader zei: dat doe je alleen de eerste keer fout.

„Mijn ouders zijn beiden kapper. Ze werkten samen bij Kinky. Mijn moeder was 22 toen ze me kreeg, mijn vader 24. Voordat ik werd geboren in Schiedam waren ze al niet meer samen. Ik woonde bij mijn moeder. Ze gaan nu goed met elkaar om. Dat is wel anders geweest.

„Ruzies gingen vaak over geld: voor een winterjas voor mij. Of nieuwe schoenen. Er was altijd te weinig geld. Soms werden we het huis uitgezet.

„Mijn moeder is geweldig. Ik draag haar op handen. Ze had een zwaar leven. En dan bedoel ik écht zwaar. Ze heeft veel ellende meegemaakt. Traumatisch. Ze is ook een paar keer belazerd door mensen die ze vertrouwde. Ik wil niet in details treden want dat vind ik niet prettig voor haar. Maar ondanks alles bleef ze altijd sterk. En opgewekt. Haar positivisme is echt sick. Al heel jong dacht ik: Je verdient het om in een paleis te leven. Ze is een groot voorbeeld.

‘Mijn moeder en ik verhuisden naar Breda toen ik zeven jaar was, ze ging daar een eigen zaak beginnen. Het was een vreemde overgang, want Schiedam is heel armoedig. Breda is chiquer. Ik had een vriendin die in een kast van een huis woonde, die mocht niet bij mij komen van haar ouders. Wij woonden in een flatje.

„Ik ging eens in de twee weken een weekend naar mijn vader. Hij woonde in een kraakpand in Rotterdam. Er kwamen andere mannen over de vloer, die zaten te blowen en te kaarten. Er werd gedeald. Ik scharrelde er tussendoor. Ik had er geen last van. Ik was het gewend en heb mezelf altijd goed kunnen vermaken.

„Ik vond die weekenden fijn. Mijn vader kocht dan een boek voor me en dan gingen we samen op het terras van Boudewijn aan de Nieuwe Binnenweg zitten lezen. Ik zag hem niet veel maar als ik er was dan had hij aandacht voor mij.

Ik heb geen opleiding nodig om te leren een kwast vast te houden

„De eerste jaren van de middelbare school in Breda waren niet leuk. Het was echt een kakschool. Ik viel op omdat ik anders was. Ik werd gepest. Op een gegeven moment begon ik met provoceren. Ik dacht, als ik dan toch anders ben, dan ben ik liefst écht anders. Negatieve aandacht is ook aandacht. Ik liet een heftige tattoo zetten op mijn linkerarm. In die tijd begon ik ook met Instagram. Ik was een van de eersten. Iedereen vond me raar en bizar maar ook erg interessant.

„Toen ik kind was, had ik wel eens het gevoel dat ik verstandiger was dan mijn vader. Hij gebruikte veel drugs. Toen hij succes kreeg met Schorem [barbierzaak, red.] werd dat niet minder. Eerder meer. Ik was toen vijftien. Ik ben niet heilig. Ik heb drugs uitgeprobeerd. Maar ik heb zoveel mensen slecht zien gaan, dat ik voorzichtig ben. Op een van zijn eigen festivals, kwam mijn vader uit de vrouwen-wc, sliert coke uit zijn neus, broek op de knieën. Ik dacht, nee, dit niet. Overigens is hij vier jaar geleden cold turkey gestopt. Ik was er echt klaar mee, hijzelf kennelijk ook. Nu gebruikt hij niets meer, eet heel gezond en loopt hard.

„Ik heb twee studies geprobeerd. Nederlands en een docentenopleiding kunst. Na een tijdje dacht ik: nee. Ik wil graag dingen leren, maar niet binnen zo’n strak kader. Ik wil dingen maken maar ik heb geen opleiding nodig om te leren hoe ik een kwast vast moet houden.

„Ik werk in de horeca in Breda. Zo betaal ik mijn kamer en levensonderhoud. Ik vind het leuk werk, je kunt het altijd en overal doen. Ik geef niet om veel geld en ik heb niet veel nodig. Als ik daarnaast maar kan tekenen, schilderen, schrijven, dingen maken. Dat heb ik nodig. Dingen maken is voor mij als ademen.

‘Veel mensen van mijn leeftijd maken zich zorgen over de toekomst. Hun toekomst, die van hun toekomstige kinderen, die van de wereld. Ik heb dat niet zo. Ik leef in het nu. Hoe dat moet, begrijp ik inmiddels redelijk. Ik ontmoet coole mensen die me inspireren of een opdracht voor me hebben. Het balletje rolt vanzelf. Het leven loopt het zoals het moet lopen.

„Best een apart leven had ik tot nu toe, maar ik had het niet anders gewild. Toen mijn vader bekend werd, werd hij overal uitgenodigd. Feesten, festivals, shows, hij nam me overal mee naar toe. Via hem heb ik zoveel mensen leren kennen. Mijn moeder was altijd veel aan het werk. Als peuter heb ik om die reden een tijd bij mijn opa en oma gewoond. Ik ben heel hecht met hen. Daarna zorgde mijn moeder er altijd voor dat ik me niet alleen voelde. Dan maakte ze een plekje voor me in de zaak, met een tv’tje en een schildersezel. Tot ik oud genoeg was om alleen thuis te blijven.

„Mijn eigen weg gaan, dat heb ik geleerd. Ik trek me niets aan van wat anderen van mij vinden of van mijn levensstijl. Dat zit diep.”

Aanmeldingen: ditbenik@nrc.nl