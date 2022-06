Hoofdverdachte in zaak martelcontainers Robin van O. overleden

Robin van O., een van de hoofdverdachten in de zaak over de martelcontainers in het Brabantse Wouwse Plantage, is dinsdag overleden. Dat bevestigt zijn advocaat aan persbureau ANP na berichtgeving in Het Parool. De rechtzaak tegen de voormalige Utrechtse sportschoolhouder werd in december al uitgesteld omdat hij te ziek was om de zitting bij te wonen. Van O. (41) lag al in het ziekenhuis en overleed daar aan de gevolgen van een melanoom.

Utrechter Van O. hoorde bij ‘de alliantie’: verschillende criminele groepen die samenwerkten tegen topcrimineel Ridouan Taghi, die in 2020 werd aangehouden in Dubai. Van O. zou op een dodenlijst van Taghi hebben gestaan, zijn sportschoolpand werd daardoor meerdere keren beschoten. In juni 2020 wordt Robin van O. samen met mede-verdachte en cokesmokkelaar Roger P., ook wel bekend als Piet Costa, aangehouden. P. werd gezien als de opdrachtgever voor het bouwen van de martelcontainers, Van O. als de ‘hoofdaannemer’.

In de zomer van 2020 ontdekte de politie zeven zeecontainers die waren omgebouwd tot gevangeniscellen. Alle containers, die in een loods vlakbij Bergen op Zoom werden aangetroffen, waren geluidsdicht en dichtgetimmerd. In een daarvan stond een vastgeschroefde tandartsstoel, lagen knipscharen en waren handboeien aan het plafond bevestigd. De politie vermoedde dat criminelen de containers wilden gebruiken om rivalen te martelen.

