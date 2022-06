Kunsthandel Simonis & Buunk bestraft voor onprofessioneel gedrag

Simonis & Buunk uit Ede, met meer dan twintig werknemers de grootste kunsthandel van Nederland, is wegens onprofessioneel gedrag bestraft door de Koninklijke Vereniging van Handelaren in Oude Kunst (KVHOK). De kunsthandel is voorwaardelijk geschorst voor zes maanden.

Volgens het tuchtcollege van de KVHOK, het zogeheten ‘scheidsgerecht’, heeft Simonis & Buunk gehandeld in strijd met de gedragsregels van de vereniging, waarbij 63 van de belangrijkste kunsthandels van Nederland zijn aangesloten. Directeur Frank Buunk heeft niet alleen de belangen van een van zijn klanten ernstig geschaad, maar ook, door de publiciteit over de zaak in kwestie, het vertrouwen van het publiek in de overige leden van de vereniging.

In december schorste het tuchtcollege van de branche-organisatie voor taxateurs, de Federatie TMV, Buunk al voor dezelfde feiten. Tegen die maatregel is Buunk in beroep gegaan.

De tuchtrechtzaken bij de twee branchorganisaties gaan over een kwestie die uitvoerig in het nieuws kwam. Eerst in het SBS-programma Undercover, en later in NRC. Een kunstliefhebber, de sportjournalist Herbert Dijkstra, diende klachten in over Simonis & Buunk. Dijkstra had ontdekt dat de kunsthandel bij een veilingsite had geboden op een kostbaar schilderij van de Groninger Ploeg-schilder Jan Altink, daags nadat Dijkstra bij de kunsthandel een taxatieverzoek voor het schilderij had ingediend.

Te laag getaxeerd

Net als eerder TMV, beoordeelde het tuchtcollege van de KVHOK dat sprake is van onreglementaire belangenvermenging waarbij de integriteit van Simonis & Buunk ter discussie staat. Bovendien voerde de kunsthandel de taxatie niet naar behoren uit: tegen Dijkstra zei Buunk dat het schilderij van Altink slechts 10.000 tot 15.000 euro waard was. Zelf bood hij 27.000 euro op het schilderij en in een door Buunk aangespannen rechtszaak over het schilderij presenteerde Simonis & Buunk, specialist in Jan Altink-schilderijen, waardebepalingen door gecertificeerde taxateurs waaruit blijkt dat het doek minstens 80.000 euro waard is.

Willem van der Meer de Walcheren, de advocaat van Dijkstra, zegt niet verrast te zijn door de uitspraak. „Twee onafhankelijke tuchtcolleges hebben Buunks gedrag op niet mis te verstane wijze veroordeeld.” Zijn cliënt gaat Buunk aansprakelijk stellen voor de geleden schade.

De advocaat van Simonis & Buunk, Dick Roesink, laat weten dat zijn cliënt ook naar de rechter stapt. De wijze waarop de uitspraak tot stand is gekomen en de bevoegdheid van het tuchtcollege van de KVHOK, volgens de advocaat „deugt het van geen kant”.