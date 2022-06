ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers was weer eens op Radio 1. Bij WNL nog wel, dat is vragen om ongelukken. De man wil graag meepraten met mediamensen van alle pluimage, maar zodra hij per ongeluk nieuws maakt, deinst hij geschrokken terug. Het heeft iets aandoenlijks: man probeert net als de anderen van zijn stam omslachtig vuur te maken, maar zodra er dan toch nog onverwachts vlammen omhoogschieten, roept hij meteen om een emmer water. Gisteren kondigde hij tot zijn eigen schrik „een fatsoenlijke burgeroorlog” aan vanwege het stikstofbeleid. Hij zag grote frictie tussen boeren en ambtenaren en „een enorme polarisatie” tussen stad en platteland. „Deze stikstofcrisis heeft alles in zich om totaal te ontsporen.” De oplossing was het kabinet, waar ook zijn ChristenUnie deel van uitmaakt: „We hebben alles in ons om dit uiteindelijk in goede banen te leiden.”

Och, lieverd.

Wat zeg je nou weer?

Geloofwaardiger was geweest als hij het tegenovergestelde had gezegd: „We hebben niets in ons om dit uiteindelijk in goede banen te leiden.”

Al met al was het typisch Gert-Jan Segers.

Beslist niet willen polariseren en dat dan zo onhandig formuleren dat hele volksstammen je de hersens in willen slaan, omdat je met je slappe politiek van alle kanten wordt gezien als het kwaad en omdat je ten diepste vindt dat dat totaal niet strookt met je karakter, gebeurt er telkens weer hetzelfde. Dan maar weer bakzeil halen, afzwakken en toedekken en moeten toezien hoe de rest gewoon doorgaat met polariseren.

Gert-Jan Segers is de man die een groep toeristen over een lang glibberig pad leidt, waarschuwend dat ze op moeten passen voor het ravijn, om er dan uiteindelijk zelf in te lopen. Niet onderweg, maar pas als ze bijna bij de top zijn. Als ik ooit op een zinkende boot zit, wil ik niet dat Gert-Jan Segers de kapitein is. Dan wil ik meteen een reddingsboot in en niet oeverloos jeremiëren over wie in welke sloep waar mag zitten en waarom.

Het gaat altijd mis als Gert-Jan Segers zich ergens mee bemoeit, en dat begon voor dit kabinet al toen hij het conceptregeerakkoord in de trein had laten liggen. Natuurlijk krijgen we een burgeroorlog tussen boeren en stedelingen, tussen redelijken en onredelijken. Gert-Jan Segers zal zich tot het uiterste tussen de strijdende partijen wurmen om uiteindelijk als eerste te sneuvelen. Het zal even duren voor iemand hem mist.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.