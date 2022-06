Getraumatiseerde Darth Vader is angstaanjagender dan ooit in ‘Obi-Wan Kenobi’

‘Wat ben je geworden?”, schreeuwt een uitgeputte Obi-Wan Kenobi tegen het zwarte harnas in de duisternis voor hem. Daaronder moet zijn voormalige Jedi-leerling Anakin Skywalker schuilen. „Ik ben wat jij van mij hebt gemaakt”, buldert Darth Vader terug – gespeeld door Hayden Christensen uit de Star Wars-prequelfilms (1999-2005), met de digitaal bewerkte stem van acteur James Earl Jones, die Darth Vader in de originele trilogie (1977-1983) tot een icoon maakte.

Vooraf was al duidelijk dat de nieuwe Star Wars-serie op Disney+ Obi-Wan Kenobi, geregisseerd door Deborah Chow met Ewan McGregor in de titelrol, voortgestuwd zou worden door onverwerkt trauma en de wens tot wraak. De serie gaat verder waar George Lucas’ proloog-trilogie ophield: Obi-Wan verloor zijn veelbelovende leerling Anakin aan de ‘Dark Side’, en liet hem brandend achter op een lavaplaneet. Twee strijdmakkers, uiteengereten door angst, woede, haat en uiteindelijk lijden. De gebroken Obi-Wan Kenobi waakt aan het begin van de nieuwe serie over Anakins verborgen zoon Luke Skywalker, terwijl Darth Vader op Kenobi jaagt, en de jonge prinses Leia (de 10-jarige Vivien Lyra Blair) in de problemen raakt.

Roekeloze jedi-jager

Naast de mentale wonden van Obi-Wan Kenobi en Anakin/Darth Vader introduceert de serie een nieuw hoofdpersonage, ook met de wens om zich te wreken: de eerzuchtige jedi-jager Reva, in eerste instantie een pion in het spel van Darth Vader, blijkt een geheim met zich mee te dragen. Actrice Moses Ingram (onder andere The Queen’s Gambit) speelt haar weergaloos: ambitieus, kwetsbaar, roekeloos. Het idee dat de dogmatische Jedi, nota bene de helden, óók verantwoordelijk zijn voor de chaos waarin het universum nu vervallen is, krijgt in de levensloop van Reva meer gewicht.

Obi-Wan Kenobi geeft kijkers daarnaast enkele van de mooist vormgegeven en gechoreografeerde lightsabergevechten uit de geschiedenis van Star Wars. Darth Vader is woedender en daarmee angstaanjagender dan ooit. De prequels gaven de bekende personages uit de originele trilogie meer psychologische diepgang, in deze serie zijn ze allemaal zoekend en draaien ze, in dezelfde vaste, telkens terugkerende Star Wars-motieven, rondjes om elkaar – meer verbonden dan ze denken.

Rekbare verbeeldingskracht

Storend zijn wel enkele vreemde continuïteitsdingetjes: waarom kan Obi-Wan, onderduikend voor het boosaardige Rijk en de meestgezochte persoon in het universum, in zijn herkenbare Obi-Wan-kleren rond blijven banjeren? Waarom blijft op een cruciaal moment een krat met lichtzwaarden ongebruikt? Obi-Wan Kenobi is lang niet perfect, maar vele malen coherenter dan het chaotische The Book of Boba Fett.

Wat de serie wel vakkundig (en soms een beetje kunstmatig) doet is die paar laatste draadjes die nog loshingen tussen Revenge of the Sith (2005) en A New Hope (1977) aan elkaar verbinden – best knap, want iedere kleine verschuiving in de plot leidt online tot hogere Star Wars-hermeneutiek (‘als ze elkaar híer al ontmoeten, wat betekent dat dan voor díe zin uit díe film?’).

In de originele drie films was Darth Vader een slechterik, waar een greintje goed in bleek te schuilen. In de prequels was Anakin Skywalker een ambitieuze held, die vatbaar was voor het kwaad. In Obi-Wan Kenobi worstelt hij daar chronologisch én mentaal precies tussenin. De eeuwige strijd tussen goed en kwaad, nu steeds meer een interne strijd binnenin de personages – het is al honderd keer verteld, maar het blijft spannend.

Serie Obi-Wan Kenobi op Disney+, zes aflevering van ca. 45 minuten. Met o.a. Ewan McGregor, Hayden Christensen en Moses Ingram. ●●●●●