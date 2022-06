In Kiev werd triomfantelijk gereageerd op de beslissing van de Europese Raad om Oekraïne tot kandidaat-lid van de EU te benoemen. De Russische invasie van dat land heeft deze kandidaat-status in recordtempo dichterbij gebracht. Ook was er goed nieuws voor de Moldaviërs: de Raad oordeelde dat ook zij klaar zijn voor kandidaat-lidmaatschap van de Europese Unie.

Julian Postulart studeerde Oost-Europa Studies aan de Universiteit van Amsterdam.

De aanvraag van Georgië, het derde land waarover gestemd zou worden in de Raad, werd in navolging op het advies van Commissievoorzitter Ursula von der Leyen, hard aan de kant geschoven. Volgens Brussel heeft Tbilisi nog een flink pakket aan hervormingen door te voeren voordat het zich weer mag melden. Wel werd Georgië een zogenaamd ‘Europees perspectief’ beloofd. Deze bittere dienstmededeling, enigszins overstemd door de collectieve blijdschap voor Oekraïne en Moldavië, kwam hard aan in de Kaukasus. De EU riskeert met dit besluit één van haar meest trouwe bondgenoten te verliezen in een regio, die ook wel bekend staat als Ruslands zachte onderbuik.

De Georgiërs worden, net als de Oekraïners nu, elke dag geconfronteerd met de agressie van Poetins Rusland. Sinds het aantreden van voormalig president Micheïl Saakasjvili begin jaren 2000, streeft Georgië ernaar toe te treden tot de Europese Unie en de NAVO. In een huiveringwekkende parallel met het heden leidde deze ambitie ertoe dat Moskou in 2008 besloot tot een invasie. Al gauw stonden de Russen op enkele tientallen kilometers van hoofdstad Tbilisi, maar de ‘bevrijding’ van twee separatistische gebieden was voorlopig voldoende om verdere westerse integratie een halt toe te roepen.

Russen verleggen grens

Tegenwoordig staat twintig procent van het Georgische grondgebied onder controle van het Kremlin. Maar om te voorkomen dat Georgië mogelijk concessies doet om toch aan de toetredingscriteria te voldoen, verplaatsen Russische grenswachten het prikkeldraad op de demarcatielijn elk jaar met een paar meter. Dit proces, dat ook wel borderization wordt genoemd, leidt tot het verlies van waardevolle landbouwgrond. Ook is het voorgekomen dat bewoners van de grensstreek zich van de een op andere dag aan de ‘verkeerde’ kant van het prikkeldraad bevinden.

Net als voor Oekraïne nu is het lastig voor Georgië om zich alleen staande te houden tegen de veel grotere buur Rusland. Waar Kiev allerlei wapenleveranties en politieke en financiële steun wordt beloofd, is het sinds 2008 akelig stil in Brussel wat betreft de Georgische EU-kandidatuur. Natuurlijk zijn de twee conflicten van een totaal verschillende orde van grootte: de vijfdaagse Russisch-Georgische oorlog kostte aan enkele honderden mensen het leven, in Oekraïne lopen de slachtofferaantallen in de duizenden.

Maar de Georgische wens voor toetreding tot de Europese Unie is niet van gisteren. Al een kleine twintig jaar stuurt Tbilisi in de richting van lidmaatschap en telkens wordt Georgië met een enorme stapel huiswerk op het vliegtuig terug gezet: ingrijpende hervormingen van de rechtsstaat, harder optreden tegen corruptie en verdere democratisering zijn onontkoombaar om toe te treden tot de Europese familie.

Autoritaire trekjes

En ja, het is ook waar dat juist deze zaken onder druk staan in Georgië. De huidige regeringspartijen in het land eigenen zich steeds vaker autoritaire trekjes toe. Zo worden politieke tegenstanders belaagd door de politie en zijn enkele oppositieleden vervolgd. De schuld van deze ontwikkelingen ligt echter deels bij ons. Hoewel de steun voor toetreding tot de EU en de NAVO al jaren onverminderd hoog is, raken veel Georgiërs gedesillusioneerd. Brussel houdt al meer dan een decennium de boot af en het uitstel leidt tot een gevoel van afstel. Het is ook aan ons om de Europese aspiraties van Georgië levend te houden. De Georgische EU-kandidatuur moet daarom worden gezien als aanmoediging voor verdere veranderingen op weg naar volledig lidmaatschap.

De Europese Unie heeft weinig te verliezen in deze. Zoals Oekraïne ook te weten zal komen is toetreding een proces van vele (tientallen) jaren. In deze periode kan Brussel een grotere invloed uitoefenen op het doorvoeren van hervormingen. En mocht alles op niets uitlopen, dan parkeert de EU Georgië even makkelijk permanent op de bank, zoals het ook met Turkije (kandidaat-lid sinds 1999) heeft gedaan. Voor de Georgiërs, en met name de Georgische jeugd, valt er een wereld te winnen. In reactie op de afwijzing van Brussel gingen afgelopen week in Tbilisi tienduizenden mensen de straat op om hun Europese droom kracht bij te zetten. De kandidaat-status is een gepast antwoord op deze vurige wens, een punt op de horizon waar zovelen naar snakken.

Dit artikel is vrijdag 24/6 geactualiseerd met het laatste nieuws over de Europese uitbreiding.