Galapagos neemt twee bedrijven over die bezig zijn met celtherapie voor kankerpatiënten

Het Belgisch-Nederlandse biotechnologiebedrijf Galapagos neemt twee kleinere bedrijven over die zich bezighouden met celtherapie voor kankerpatiënten. Galapagos koopt het Nederlandse CellPoint, dat is gevestigd in Oegstgeest, en Abound Bio uit Pittsburgh (VS).

De twee biotechnologiebedrijven werken aan een methode om patiënten met onder meer lymfeklierkanker sneller en efficiënter te kunnen voorzien van CAR-T-cellen. Dat zijn genetisch aangepaste witte bloedcellen van de patiënt zelf die kankercellen kunnen aanvallen. De methode van CellPoint en Abound Bio is nog niet op de markt, maar bevindt zich in het stadium van klinische studies.

Voor CellPoint betaalt Galapagos in eerste instantie 125 miljoen euro. Het overnamebedrag kan oplopen tot 225 miljoen euro; de extra 100 miljoen wordt uitgekeerd als het bedrijf een aantal (niet bekendgemaakte) doelen haalt. CellPoint is een privébedrijf waarin durfinvesteerder +ND Capital participeert. Voor het Amerikaanse bedrijf Abound Bio betaalt Galapagos 14 miljoen dollar (ruim 13 miljoen euro).

Reumamedicijn

Al langer verwachtten analisten dat Galapagos overnames zou gaan doen. Het Belgisch-Nederlandse bedrijf probeert minder afhankelijk te worden van het reumamedicijn Jyseleca, zijn enige product met veel commercieel succes. Het geneesmiddel is goedgekeurd voor de Europese en Aziatische markt, maar niet in de VS. Geneesmiddelen voor andere aandoeningen kwamen (nog) niet op de markt, hoewel het bedrijf vele miljoenen stak in de ontwikkeling.

In januari 2022 nam de Belg Paul Stoffels de leiding van Galapagos over van de Nederlandse medeoprichter Onno van de Stolpe. Galapagos werkt aan nieuwe medicijnen, maar het duurt vermoedelijk nog minstens vijf jaar voordat het een nieuw geneesmiddel naar de markt brengt.

Galapagos zit wel goed bij kas. Van de Stolpe sloot in 2019 een overeenkomst met het Amerikaanse farmaciebedrijf Gilead voor een investering van 4,5 miljard euro in Galapagos. Voor dat bedrag zou Gilead profiteren van toekomstige medicijnen. De deal was ook een niet-aanvalsverdrag: -Gilead zou Galapagos in elk geval de komende tien jaar niet overnemen.

„Met de vandaag aangekondigde transacties positioneren we onszelf als een potentiële innovator in CAR-T, terwijl we een sterke basis leggen van waaruit we kunnen blijven innoveren voor patiënten met vergevorderde kankers die nood hebben aan nieuwe behandelingsmethoden”, aldus Paul Stoffels woensdag in een persverklaring. Hij beloofde „later dit jaar” een gedetailleerde update van de -bedrijfsstrategie en portfolio bekend te maken.

Beleggers leken woensdag weinig onder de indruk van de twee overnames. Het aandeel Galapagos, dat is genoteerd aan de MidKap in Amsterdam, stond halverwege de middag op 51,74 euro, een daling van 5,5 procent ten opzichte van de slotkoers van dinsdag.