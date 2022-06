Flitsbezorger Zapp wil stoppen in Nederland

Flitsbezorger Zapp is van plan alle werkzaamheden in Nederland op te schorten. Dat heeft het bedrijf woensdagmiddag bekendgemaakt in een mail aan alle medewerkers, die door NRC is ingezien. Een dienst als Zapp zou in Nederland niet meer „levensvatbaar” zijn, nu onder meer de gemeente Amsterdam distributiecentra, de zogeheten ‘darkstores’, uit woonwijken weert. Bij Zapp werken in Nederland enkele honderden mensen.

De Britse flitsbezorgdienst zegt de beoogde groei onder meer vanwege „aanhoudende onzekerheid over de regelgeving in Nederland” niet te kunnen bijbenen. Iets meer dan een jaar nadat Zapp in Nederland begon, is het bedrijf naar eigen zeggen nog ver van winstgevend.

Zapp zegt de afgelopen tijd zijn best te hebben gedaan om gemeentes te overtuigen van het belang van flitsbezorgdiensten voor consumenten en voor de werkgelegenheid. Maar, „hoe dapper die inspanningen ook waren en blijven, het politieke sentiment jegens onze branche in Nederland blijft grotendeels negatief,” is te lezen in de mail.

Industrieterreinen

De gemeente Amsterdam maakte in mei bekend alle darkstores te willen weren uit woonwijken, omdat de werkzaamheden van flitsbezorgers in strijd zouden zijn met het bestemmingsplan. Nieuwe darkstores mogen alleen openen op industrieterreinen.

Vanwege het nieuwe beleid moest Zapp twee van de vijf Amsterdamse distributiecentra sluiten. Concurrenten Getir en Gorillas spanden een juridische procedure aan tegen de gemeente om de sluiting van hun darkstores in de Amsterdamse wijk De Pijp te blokkeren. De vestigingen van Gorillas en Getir blijven in ieder geval open tot de rechter uitspraak heeft gedaan. De zaak tussen Gorillas en de gemeente diende afgelopen maandag. Op 6 juli dient de zaak van Getir.

Zapp denkt dat het „jaren zal duren om die beslissing terug te draaien”. Omdat het in de tussentijd slechts mogelijk is om op grotere afstand van de klant te werken, kan het bedrijf de belofte - bezorging binnen enkele minuten - niet meer waarmaken. De flitsbezorgdienst schrijft in de mail in gesprek te zijn met medewerkers, vakbonden en het UWV over het vertrek uit Nederland.

Ontslagen

De flitsbezorgdiensten staan momenteel onder grote druk, zowel van overheden als investeerders. De bedrijven zijn zeer verlieslatend en hebben door de stijgende rente moeite om nieuw kapitaal op te halen. Onlangs bleek dat Gorillas tussen de 60 en 90 miljoen dollar per maand uitgeeft om het bedrijf draaiende te houden.

Om die reden voeren de diensten nu in hoog tempo kostenbesparingen door. Eind mei kondigde Zapp al aan wereldwijd zo’n 10 procent van alle medewerkers, twee- tot driehonderd mensen, te ontslaan. Destijds werden de stijgende inflatie, de oorlog in Oekraïne en verstoringen in de leveringsketen als redenen genoemd. Gorillas ontsloeg eveneens 300 werknemers op het hoofdkantoor in Berlijn en vertrok onder meer uit Italië, Spanje, Denemarken en België.