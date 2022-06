Enquêtecommissie gaswinning begint maandag met openbare verhoren

De parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen begint komende maandag met een eerste reeks openbare verhoren. Dat kondigden de leden van de commissie woensdag aan in een persconferentie. Zij zullen in een week twaalf mensen, onder wie wetenschappers, leidinggevenden van de NAM en Shell en ambtenaren, onder ede spreken. Als eerste komen gedupeerden van de gevolgen van de Groningse aardgaswinning aan het woord.

Ook oud-minister van Economische Zaken en voormalig vicepremier Annemarie Jorritsma (CDA) is opgeroepen, en daarmee verplicht te verschijnen. De commissie, onder leiding van GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee, kreeg in totaal zo’n 600.000 documenten toegestuurd van 47 gevorderde organisaties. De commissieleden voerden 124 voorbereidende gesprekken, waaronder 35 met gedupeerden, „aan hun keukentafels”.

De Tweede Kamer besloot in 2019 dat het zwaarste middel dat het tot zijn beschikking heeft gerechtvaardigd was om recht te doen aan gedupeerden van de Groningse gaswinning. De destijds dertien Kamerfracties stemden allemaal vóór een parlementaire enquête. In februari van 2021 begonnen de zeven leden van de commissie met hun onderzoek, met als doel te achterhalen „hoe de besluitvorming op cruciale momenten is verlopen”. „Welke effecten had deze? Welke belangen en afwegingen speelden een rol? En hoe is hierbij omgegaan met de belangen van de Groningers?”

Na de eerste week van openbare verhoren volgen er nog zes verhoorweken, tussen 29 augustus en 14 oktober. In totaal worden zeventig deskundigen en betrokkenen verhoord. Naast de enquête over gaswinning in Groningen lopen nog twee andere parlementaire enquêtes, over de rol van de overheid in de Toeslagenaffaire en over de aanpak van de coronapandemie.

Lees ook: Ministerie van Economische Zaken frustreerde actief het openbaar maken van documenten over Groningse gaswinning