Bulgaarse regering valt na verlies motie van wantrouwen

De Bulgaarse regering heeft woensdag een motie van wantrouwen in het parlement verloren en is ruim zeven maanden na de verkiezingen gevallen. Dat melden internationale persbureaus. Het kabinet onder leiding van zakenman Kiril Petkov was het resultaat van de derde stembusgang in Bulgarije in acht maanden tijd. Een krappe meerderheid van het Bulgaarse parlement is het niet eens met het economische beleid van Petkov. Ook is er onenigheid over of Bulgarije Noord-Macedonië moet toestaan toe te treden tot de Europese Unie.

De overwinning van Petkovs partij ‘Wij zetten de verandering voort’ maakte in november een einde aan een maandenlange politieke crisis in Bulgarije. Na twee mislukte pogingen een coalitie te vormen, in april en juli vorig jaar, lukte het Petkov een meerderheid in het parlement te vinden. Hij beloofde een radicale breuk met het nepotisme en beleid van zijn voorganger Bojko Borisov.

Petkov staat bekend als pro-Europees en voorstander van de NAVO. Zo weigert Bulgarije net als veel andere Europese landen om de Russische gasrekening in roebels te betalen en ontwikkelde Petkov plannen voor de invoering van de euro in 2024 in Bulgarije.

Of er nu, na de val van Petkovs regering, nieuwe verkiezingen moeten komen, is nog niet zeker. Hij heeft twee maanden om een nieuwe coalitie te vormen, met een meerderheid in het parlement. Als dat niet lukt, moet president Rumen Radev nieuwe verkiezingen uitschrijven en een interim-regering aanstellen. Petkov heeft coalitiegesprekken met oppositiepartijen in het parlement tot dusverre afgehouden.

