Eerste boeren zijn onderweg om te demonstreren

De kleine demonstratie – aangekondigd als „ludiek ontbijt” – is georganiseerd door Michel Reijinga, een Amsterdammer. Hij heeft „veel kennissen” in de landbouwsector, zegt hij. Hij wil zelf vooral „het wanbeleid van Rutte” aantonen, en hij zegt: „De boeren stonden er voor ons bij de coronaprotesten.”

Zegwaard is „de enigste boer”, vertelt hij. Dat is de afspraak met gemeente en politie – bij vorige boerenprotesten stond het Malieveld vol, nu trekken de trekkers naar Stroe in Gelderland. Zegwaard zal er later vandaag ook heen gaan. Hij zegt: „Ik wil laten zien dat wij met voedselproductie bezig zijn. Nu worden we weggezet als stikstofvervuilers.”

Eén tractor staat er. Naast het Malieveld in Den Haag. Het is de trekker van Jaap Zegwaard uit Maasland. Hij wordt omringd door mensen met rode boerenzakdoeken om, een mevrouw die klompen om heeft hangen als ketting, en demonstranten die – gezien de stickers en buttons op hun tassen en jassen – de afgelopen twee jaar bij protesten tegen de coronamaatregelen waren.

In Den Haag staan woensdagochtend op verschillende plekken vrachtwagens van defensie geparkeerd, ziet een verslaggever van NRC ter plekke. De voertuigen blokkeren de wegen niet, maar staan klaar om de toegang tot de binnenstad af te sluiten, mocht dat vanwege dreiging nodig zijn. Ook staan op verschillende plekken politie en de agenten van de Mobiele Eenheid klaar, maar de sfeer in Den Haag is vooralsnog gemoedelijk.

Hoewel Rijkswaterstaat boeren heeft opgeroepen niet per tractor over de snelweg te rijden, houden niet alle demonstranten zich daaraan. Tractoren rijden in ieder geval over de A2 bij Deil en Breukelen, op de A6 bij Sint Nicolaasga, de A16 bij Dordrecht, de A27 bij Gorinchem, de A32 bij Wolvega en de A50 bij knooppunt Ewijk. In ieder geval op de A27 en A2 zijn daardoor al files ontstaan, aldus Rijkswaterstaat.

Rijkswaterstaat roept woensdagochtend even voor 08.00 uur op niet per auto naar Midden-Nederland te reizen. „Er rijden meerdere groepen tractoren richting het midden van het land”, aldus de verkeersdienst. „Dit zorgt voor veel vertraging op verschillende snelwegen.”

Het #boerenprotest is in kleine vorm neergestreken op het Malieveld: een tractor, aantal boeren (en meer sympathisanten), en aantal Tweede Kamerleden

Op het Malieveld in Den Haag is NRC-redacteur Titia Ketelaar aanwezig:

Het einde van de A12 richting Den Haag is afgesloten, aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Wie op de weg tractoren tegenkomt, wordt aangeraden langzamer te rijden en afstand te houden. „Waar tractoren rijden, zien we wel hinder. Het verkeer stroopt zich dan op en rijdt er langzaam.”

Hoewel de boeren door de politie en Rijkswaterstaat zijn opgeroepen niet over de snelweg te rijden met tractoren, gebeurt dit op sommige plekken toch. Op het Zeeuwse gedeelte van de A58 zou vanochtend een groep boeren door de politie begeleid zijn, meldt Omroep Zeeland . Ook op de A2 in Brabant reden volgens Rijkswaterstaat vanochtend „een paar honderd” tractoren, zo laat ANP weten.

‘Bijna helft van Nederlanders steunt protestacties boeren’

De maatschappelijke steun voor de boerenprotesten lijkt de afgelopen maanden iets te zijn toegenomen. Uit een peiling van onderzoeksbureau I&O Research in opdracht van dagblad Trouw blijkt woensdag dat zo’n 45 procent van de Nederlanders de acties steunt, in oktober vorig jaar was dit nog 38 procent. Uit het onderzoek komt ook naar voren dat 59 procent van de Nederlanders zorgen heeft over de gevolgen van stikstofuitstoot op het milieu, in oktober was dit nog 67 procent.

Het stikstofthema kan op gemengde reacties van kiezers rekenen: stemmers van de PVV, FVD, SGP en BBB maken zich nauwelijks zorgen over de uitstoot. Bij de VVD maakt 56 procent zich druk om de milieugevolgen en onder de CDA-achterban is dit 69 procent. Rechtsere kiezers hebben meer begrip voor de boeren dan progressievere stemmers. Onder stemmers van de Partij voor de Dieren, Volt en GroenLinks heerst de minste steun voor boeren. Donderdag debatteert de Kamer over de stikstofcrisis.