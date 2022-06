Bijna 5 procent loonsverhoging voor docenten middelbare school

Docenten in het voortgezet onderwijs krijgen vanaf 1 juli 2022 een structurele loonsverhoging van 4,75 procent. Tot die overeenkomst zijn werkgevers en onderwijsvakbonden woensdag gekomen in een nieuwe cao, die geldt tot 1 mei 2023. Ook zijn er afspraken gemaakt over de besteding van de 300 miljoen euro die jaarlijks beschikbaar komt voor de verlichting van de werkdruk.

Henk Hagoort, de voorzitter van de VO-raad, de vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs, zegt dat het „stevige onderhandelingen” waren, maar hij is „buitengewoon blij” met een „goed resultaat”. Ook minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs Dennis Wiersma (VVD) noemt het „geen makkelijk proces”, maar hij is „blij dat dit cao-akkoord er ligt”.

Het komende jaar wordt 150 miljoen euro besteed aan onder meer het aannemen van extra ondersteunende medewerkers, die kinderen kunnen begeleiden of kunnen surveilleren. De andere 150 miljoen euro gaat het komende jaar naar ‘taakverlichting’ voor docenten – ze krijgen meer vrije uren die ze kunnen besteden aan bijvoorbeeld de voorbereiding van lessen.

In de komende weken wordt het cao-akkoord voorgelegd aan de achterbannen van de onderhandelende partijen. Bij een positieve reactie worden de overeenkomsten opgenomen in de cao van het voortgezet onderwijs.

Lees ook: 1,5 miljard voor leraren: ‘Onderwijs was lange tijd de sluitpost’