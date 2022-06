41 kinderboeken bekroond met Griffel of Penseel

Eenenveertig kinderboeken zijn dit jaar bekroond met een Griffel of Penseel, de bekendste vakjuryprijzen in de kinderliteratuur. Daarvan maken negen boeken kans op de Gouden Griffel, voor het best geschreven kinderboek, en er zijn zes kanshebbers voor het Gouden Penseel, de jaarlijkse prijs voor kinderboekenillustraties. Dat werd woensdagmiddag tijdens een feestelijke uitreiking in Amsterdam bekendgemaakt.

Onder de bekroonde schrijvers zijn onder meer Pieter Gaudesaboos, die met Een zee van liefde eerder dit jaar de nieuwe Vlaamse Boon-jeugdliteratuurprijs ontving, eerdere Gouden Griffel-laureaat Anna Woltz (met haar jeugdboek De tunnel) en dichter Rian Visser, die na meer dan zeventig kinderboeken te hebben geschreven nu haar eerste Griffel ontvangt. Illustrator Raoul Deleo is onderscheiden met een Zilveren Penseel, voor zijn illustraties in Terra Ultima, het boek dat eerder dit jaar bekroond werd met de Woutertje Pieterse Prijs – die overigens voor de combinatie van tekst en illustraties geldt. Opvallend is dat Gaudesaboos, die zich hoofdzakelijk manifesteert als illustrator, een prijs kreeg voor zijn tekst, maar door de Penseeljury niet werd uitverkoren.

De twee jury’s reikten dit jaar voor het eerst ook ‘Bronzen’ Griffels en Penselen uit, prijzen die voorheen nog Vlag & Wimpel heetten. Het hoge aantal prijzen is te danken aan een vergaande categorisering: er zijn tien categorieën worden prijzen uitgereikt, van boeken voor kinderen van vele verschillende leeftijden, en genres zoals poëzie of geïllustreerde jeugdboeken.

Dubbel prijs

Vier boeken vielen dubbel in de prijzen, waaronder het informatieve kinderboek Rekenen voor je leven kreeg een Zilveren Griffel voor de tekst (van Edward van de Vendel en Ionica Smeets) en een Bronzen Griffel voor de illustraties (van Floor de Goede), voor de poëziebloemlezing Tintelvlinders en pantoffelhelden was er zowel een Bronzen Griffel als Bronzen Penseel. De illustraties in Op de rug van Bigi Kayman werden met een Zilveren Penseel onderscheiden, de tekst met een Bronzen Griffel. Lennox en de gouden sikkel is het enige boek dat twee keer Zilver kreeg: voor de tekst van debutant Zindzi Zevenbergen én de illustraties van Brian Elstak en Hedy Tjin. Tjin, een nieuw illustratietalent, werd voor twee boeken onderscheiden, net als Linde Faas, die als illustrator van Jij mag alles zijn een Bronzen Penseel ontving en als schrijver van Waar is Grote Broer? een Bronzen Griffel.

Lees ook de recensie (●●●●●) van Rekenen voor je leven: een hokjesdoorbrekend kinderboek bij uitstek

Prijzengeld

Aan het begin van de Kinderboekenweek, in oktober, wordt bekendgemaakt welke boeken die nu met een Zilveren Griffel of Penseel zijn bekroond, worden gepromoveerd tot winnaar van de Gouden Griffel en het Gouden Penseel. Aan die prijzen zijn een bedrag van 1.500 euro verbonden. De bekendheid van de prijzen is groot, het prijzengeld niet – daar worden de Griffel en het Penseel overklast door de Woutertje Pieterse Prijs (15.000 euro) en de Boon-jeugdliteratuurprijs, die maar liefst 50.000 euro waard. Afgelopen jaar won schrijver Pieter Koolwijk de Gouden Griffel voor het kinderboek Gozert, Ludwig Volbeda’s illustraties in Hele verhalen voor een halve soldaat kregen het Gouden Penseel.

De volledige lijst bekroningen staat op de site van organisator CPNB.