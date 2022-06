Zoeken naar de goede films van Elvis Presley

Elvis Presley als filmster – dat is een geschiedenis van jammerlijke keuzes en gemiste kansen. Elvis-bewonderaars mijmeren graag over hoeveel mooier zijn filmcarrière had kunnen zijn. Wat als Elvis wèl was ingegaan op het verzoek van Robert Mitchum om zijn jongere broer te spelen in misdaadfilm Thunder Road (1958)? Of als hij het aanbod had aangenomen van Barbara Streisand om haar tegenspeler te zijn in A Star is Born (1976)?

Elvis sloeg zulke aanbiedingen af. Zijn manager Colonel Tom Parker verdroeg geen andere sterren naast zijn eigen artiest. De liefst 31 films die Elvis als – meestal zingende – acteur maakte zijn voor een groot deel vergeetbaar: vooral vehikels om zoveel mogelijk albums van de soundtrack te verkopen. Dat lukte spectaculair met kaskrakers als G.I. Blues (1960) en Blue Hawaii (1961).

De succesformule werd vervolgens compleet uitgemolken. Elvis maakte soms drie films per jaar – zijn gage liep midden jaren zestig op tot een miljoen dollar per film. Vaak gebruikten de films elementen uit zijn eigen biografie. De zanger was al in Loving You (1957) te zien als een eenvoudige jongen van bescheiden komaf, die in razend tempo doorstoot naar de top met zijn verpletterend mooie stem. In G.I. Blues, die uitkwam na zijn periode als dienstplichtig militair in Duitsland, speelde hij een soldaat. Exotische locaties, bewonderende vrouwen en een voorkeur voor snelle voertuigen zijn vaste elementen van een Elvisfilm.

Toch is het een vergissing om alle Elvisfilms in één klap af te schrijven. Een zwakke film kan toch een briljante song of een geslaagde scène bevatten. Een formule-film als Viva Las Vegas (1964) blijft onderhoudend. Elvis had wel degelijk ambities als serieus acteur. Hoe lang rock ‘n’ roll na zijn doorbraak populair zou blijven was twijfelachtig. Hollywood bood kansen op een meer duurzame carrière. James Dean was zijn grote idool. Hij zag Rebel Without A Cause acht keer. Maar Elvis was te onzeker over zijn capaciteiten als acteur om zich met gemak te bewegen in Hollywood. Hij vreesde – niet zonder reden – dat andere acteurs hem niet serieus namen. Zijn onzekerheid bemoeilijkte de communicatie met regisseurs. Hij nam geen acteerlessen.

Rock ’n’ roll werd aanvankelijk geassocieerd met sociale problemen als jeugdcriminaliteit en de vermeende seksuele verwildering van de jeugd. Voor de Elvisfilms was dat een meevaller. Hij kon daarom in een vroege film als Jailhouse Rock (1957) de rauwe en sensuele kant van zichzelf tonen, die uit latere films verdween. Twee keer was hij gekoppeld aan een regisseur van naam en faam: Michael Curtiz en Don Siegel.

Dat leverde – niet zo verrassend – meteen zijn beste films op. Met Curtiz maakte hij King Creole (1958), waarin hij een film lang geloofwaardig balanceert tussen een leven als delinquent en een toekomst in de muziek. Siegel tekende in 1960 voor de duistere Western Flaming Star. Elvis overtuigt volledig als een ‘mixed race’- cowboy – zijn vader is wit, zijn moeder een native American – die zich wreekt op het racisme dat zijn leven tekent.

Al met al heeft Elvis Presley toch zo’n zeven, acht films gemaakt die onderhoudend, bijzonder of gewoon goed zijn. Eigenlijk is dat helemaal niet zo’n slechte score.

Peter de Bruijn is filmrecensent.

Nieuwsbrief NRC Film De beste filmstukken, interviews en recensies van de nieuwste films Inschrijven