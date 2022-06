Woningtekort groter met nieuwe rekenmethode: ‘100 huizen voor 105 huishoudens’

Door onze redacteur

Op basis van een nieuwe rekenmethode van bureau Atlas Research zou het woningtekort in Nederland nog groter zijn dan tot nu toe werd becijferd. De onderzoekers, die woensdag de jaarlijkse Atlas voor gemeenten publiceren waarin de vijftig grootste gemeenten worden vergeleken, concluderen dat voor elke 100 woningen 105 huishoudens in de rij staan.

Dat zou neerkomen op een tekort van 390.000 woningen, ruim 110.000 meer dan het woningtekort dat het ministerie van Binnenlandse Zaken hanteert. Dat zijn 279.000 woningen, wat neerkomt op 3,5 procent van de woningvoorraad.

Het woningtekort wordt meestal berekend op basis van de verhouding tussen aantal huishoudens en aantal woningen, en indicatoren die erop wijzen dat iemand een woning zoekt. Atlas Research rekende onder meer mee wat de woonwensen zijn van particulieren die al een eigen huis hebben, die in andere rekenmethodes niet worden meegeteld als woningzoekenden.

„Het gaat hier bijvoorbeeld om huishoudens in reguliere woningen die als twee huishoudens verder zouden willen gaan, bijvoorbeeld vanwege een scheiding. Het niet meenemen van deze woonwensen leidt tot een onderschatting van zowel de woningvraag als van het woningtekort”, schrijven de onderzoekers.

Bewegend tekort

Het bureau keek naar woondruk: de verhouding tussen de latente vraag en de beschikbare voorraad. Als iedereen zijn woonwensen zou kunnen vervullen, dus in het soort huis en in de gemeente van keuze zou kunnen wonen, zou de woondruk 100 zijn.

De woondruk is met zo’n 150 het hoogst in Amsterdam, Amstelveen en Leidschendam-Voorburg, en het laagst in Lelystad, Nissewaard en Emmen, waar voor elke 100 woningen 60 huishoudens in de rij staan.

Het woningtekort is overigens een veranderend getal, waarover onder statistici discussie is. Tijdens de coronacrisis daalde het tekort, onder meer omdat expats vertrokken en relatief veel mensen stierven. Nu stijgt het weer door de komst van Oekraïense vluchtelingen naar Nederland.

Atlas Research liet krapte – in termen van betaalbare woningen – buiten beschouwing, omdat die volgens hen niet alleen te maken heeft met schaarste op de markt, maar ook met financiële en fiscale prikkels.

Atlas Research keek naar de woondruk per gemeente, per postcodeniveau, en per leeftijdscategorie. Zo blijkt onder andere dat de woondruk in bijvoorbeeld Leiden en Delft hoog is als het gaat om eengezinswoningen, maar laag voor appartementen.

Bouwplannen

De onderzoekers keken verder naar de concrete bouwplannen van de verschillende gemeenten, die neerkomen op de bouw van 398.000 nieuwe woningen. Van de vijftig grootste gemeenten hebben alleen Emmen en Sittard-Geleen geen concrete plannen om de woondruk te verlagen. Gemeenten als Leidschendam-Voorburg, Amersfoort, Hilversum en Amstelveen hebben onvoldoende plannen, net als een van de „hekkensluiters” van de woondruk-index, Amsterdam. Er zijn daar wel ‘zachte’ bouwplannen, maar die hangen nog af van bezwaarprocedures, stikstofquota’s of andere redenen waarom ze niet kunnen doorgaan.

Atlas Research ziet andersom ook gemeenten met een bouwoverschot. Dat speelt in Almere, Lelystad en Helmond. „Als we de ‘zachte’ bouwplannen meerekenen, dan wil Lelystad zelfs meer dan verdubbelen (130 procent). Indien in de nabije toekomst geen grote investeringen worden gedaan in de leefbaarheid en bereikbaarheid van dergelijke gemeenten, wordt mogelijk voor toekomstige leegstand gebouwd.”