Wie dit spel speelt belandt in een magisch ritueel

Neem een piramide, plak er een spreadsheet overheen en overgiet alles met de mysterieuze geschiedenis van Midden-Amerika. Dat is Teotihuacan, een intimiderend complex bordspel. Beginners wees gewaarschuwd! Flinke interesse voor logistiek en ook handigheid met tabellen zijn wel nodig om dit spel te spelen. Maar de doorzetters worden beloond met een intense hersenkraker die verrassend spannend is.

Ook in de echte wereld is Teotihuacan (Tee-oh-tie-WA-kan) een ondoorgrondelijke plek. Ruim tweeduizend jaar geleden verrees in het huidige Mexico een stadstaat zonder weerga. De imponerende piramides staan er nog steeds, maar niemand weet hoe de inwoners hun stad noemden, welke heersers er ooit heersten, welke taal hier gewerd sproken, welke goden werden vereerd of waarom deze cultuur na zes eeuwen ineenstortte.

Grondstoffen

Teotihuacan is een cyclisch spel op een simpel bord met simpele pionnen: gewoon dobbelstenen, waarbij het aantal ogen dat boven ligt hun waarde aangeeft. Spelers bewegen die ‘werkers’, rond en rond, eindeloos rond over de acht vakjes die het speelbord telt. Er zijn vakjes waar je grondstoffen kan verzamelen, er zijn er waar je een steen kan toevoegen aan de centrale piramide en je kan ook goden vereren of cacao verdienen. Met elke actie worden werkers krachtiger: je draait de dobbelsteen naar een hoger cijfer. Maar daarmee komt ook het einde van cyclus nabij, de werkers komen zo dichter bij de dood. Een werker die bij zes aankomt, sterft en wordt bijgezet in de Laan der Doden. Als er genoeg werkers sterven, vindt er een eclips plaats en worden de punten geteld.

De vakjes zijn voor alle spelers hetzelfde, maar de kosten en opbrengsten van een actie variëren voortdurend. Acties worden duurder als er dobbelstenen van verschillende kleuren staan. En ze leveren meer op als er meer dobbelstenen in je eigen kleur staan. Die wisselwerking is het kloppend hart van Teotihuacan: gewilde vakjes worden vanzelf minder gewild naarmate spelers samendrommen. Concurrenten staan letterlijk in de weg en dwingen je om je plannen bij te stellen.

Uren ploeteren

En eerlijk is eerlijk: de eerste avond met Teotihuacan hadden we geen plezier. Na uren ploeteren met de spelregels in de hand waren we murw. Wat waren we aan het doen? En waarom?

De tweede avond ging het beter. We hadden een doel voor ogen. De een stortte zich op de piramide, de ander vereerde goden in de tempel en scoorde zo punten. Het was geen uitgemaakte zaak wie er zou winnen.

Maar de echte overwinning was dat we Teotihuacan beheersten, als een magisch ritueel. Het minimalistische bord had betekenis gekregen. De goden hadden hier misschien geen naam, toch bouwden we hoger en hoger, tot de zon onderging.