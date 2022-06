Rijkswaterstaat waarschuwt voor drukte op de weg vanwege boerenprotesten

De grootschalige boerenprotestacties die zijn aangekondigd voor woensdag kunnen voor grote verkeersdrukte zorgen. Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers rekening te houden met files, afgesloten op- en afritten en andere verkeershinder. Met name in het midden en het oosten van Nederland en rondom Den Haag wordt grote verkeersdrukte verwacht.

Verschillende boerenorganisaties hebben aangekondigd woensdag te gaan demonstreren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Het grootste protest is aangekondigd in het dorpje Stroe in de gemeente Kroon, maar ook elders in het land kunnen manifestaties plaatsvinden. Rijkswaterstaat kondigt in ieder geval alvast aan dat vanaf 06.00 uur de op- en afrit 17 van de snelweg A1 bij Stroe wordt afgesloten. Ook worden extra weginspecteurs en wegverkeersleiders ingezet.

Weggebruikers worden gewaarschuwd rekening te houden met landbouwvoertuigen op de weg. „Houd rekening met snelheidsverschillen en pas de rijstijl hierop aan: houd afstand en minder snelheid”, aldus de overheidsdienst. De boeren worden gewaarschuwd dat zij niet met hun trekkers de snelweg op mogen gaan. „De politie kan hierop handhaven”, schrijft Rijkswaterstaat.

Verder wordt men aangeraden morgen thuis te werken indien mogelijk, en anders vóór vertrek de verkeersinformatie te bekijken om mogelijke verkeersproblemen te voorkomen.