Sinds mijn achternichtje om de hoek studeert en we regelmatig samen eten, is mijn welzijn aantoonbaar verbeterd. „Denk om je vaatconditie!” riep ze toen ik zondag voorstelde om patat te gaan halen. „Maar het is zondag!” sputterde ik.

Eenmaal in de supermarkt mikte ze de ene na de andere avocado, zak boerenkool en stronk broccoli in het mandje. Ik troostte mezelf maar met de gedachte dat ik daar zo gezond van zou worden dat ik de rest van de week met Hamka’s kon ontbijten.

Bij kassa voorspelde ze dat we 23,89 euro kwijt zouden zijn.

„Dat wordt dan 23,89”, zei de cassiere. We juichten. Pas toen we de supermarkt uit liepen kwam de ontreddering.

„23,89 voor een paar stukken groenten en glutenvrije pasta”, huilde ik.

„Daarom”, zei mijn achternichtje, „ben ik tijdens het winkelen constant aan het rekenen. Het vreemde is echter dat het me steeds meer moeite kost, terwijl ik het juist meer doe.”

Dat verbaasde me dan weer niet. Uit onderzoek is gebleken dat arme mensen (en daar vallen studenten als mijn achternichtje ook onder) slechter zijn in wiskunde dan rijke mensen. Niet zozeer omdat arme mensen doorgaans een lagere opleiding hebben genoten, maar vooral omdat een laag inkomen zoveel stress met zich kan meebrengen dat je hoofd sneller vol zit en een simpele optelsom op een gegeven moment al echt een hele klus wordt.

‘Misschien dansen de berekeningen me ook wel voor de ogen”, vervolgde mijn achternichtje. „Omdat ik er een beetje in ben doorgeslagen. Ik probeer tegenwoordig ook de verwachte inflatiecijfers mee te nemen, dus hoezeer de prijzen zullen zijn gestegen tegen het einde van de maand en wat voor invloed dat zal hebben op wat ik in het hier en nu te besteden heb.”

„Werkt het?”

„Nou, nee. Ik word er zo onrustig van dat het hoofdrekenen me alleen nog maar meer moeite kost.”

Ik vertelde haar over een van mijn kennissen, die opgroeide in een bijstandsgezin. Al op jonge leeftijd leerde ze om de eindjes aan elkaar te knopen. De supermarktbezoeken met haar moeder waren heuse werkcolleges in beknibbelen.

„Altijd de spullen uit de onderste schappen pakken”, zei haar moeder. „Die zijn het goedkoopst.”

Mijn achternichtje knikte.

„Zo leren degenen met een kleine beurs dat knielen bij hen hoort”, mompelde ze.

Ja. En dat ergens op rekenen niet hetzelfde is als ergens op vertrouwen. De enige zekerheid die we anno 2022 hebben is dat er steeds meer mensen gaan knielen. Ze lager en lager zullen moeten reiken, tot uiteindelijk de bodem is bereikt.

