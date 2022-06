Politie vindt nog geen bewijs voor needle spiking

In Nederland is vooralsnog geen bewijs gevonden voor zogeheten needle spiking, het drogeren met injectienaalden. Dat concludeert de Nationale Politie op basis van tientallen onderzochte meldingen.

Door maatschappelijke onrust, met name op festivals, is de politie landelijk het aantal meldingen en aangiftes over het vermeend drogeren met injectienaalden gaan bijhouden. Over de periode mei van dit jaar tot en met afgelopen weekend is 40 tot 45 keer melding gedaan van needle spiking. „We hebben de aangiftes doorgespit op trefwoorden als ‘zware mishandeling’, ‘onwel persoon’ en ‘verdachte situatie’”, zegt een politiewoordvoerder.

De afgelopen twee maanden ontving de ordedienst meldingen uit het hele land. Slachtoffers waren bijvoorbeeld mensen die zich op een pleinfeest of festival beroerd voelden nadat ze in het lichaam geprikt zouden zijn.

Waarom het aantal meldingen en aangiftes is gestegen, kan liggen aan de aandacht hiervoor in de media. Feestende jongeren die zich niet lekker voelden door bijvoorbeeld te veel drank of slecht slapen, kunnen zich hierdoor sneller slachtoffer voelen van needle spiking”, zegt de politiewoordvoerder.

Ook in andere Europese landen als Frankrijk, België en het Verenigd Koninkrijk zijn de afgelopen jaren meldingen geweest van de drogeermethode, maar bewijs dat slachtoffers daadwerkelijk gedrogeerd waren met een injectienaald ontbreekt.

Aanhouding

Afgelopen weekend is op een festival in Den Haag een 31-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden nadat melding is gedaan dat er een vrouw geprikt zou zijn met „iets scherps”. Een bezoeker zag het gebeuren en meldde dit bij de beveiliging aldaar. Bij de aanhouding vond de politie een naald bij de man.

Of het daadwerkelijk om needle spiking gaat wil de politie niet bevestigen. Het is „onderwerp van onderzoek”, laat een woordvoerder van politie Den Haag weten. De politie sluit niet uit dat er meer slachtoffers zijn. „We vragen de mensen zich bij ons te melden.” De verdachte wordt woensdag aan de rechter-commissaris voorgeleid op verdenking van zware mishandeling.