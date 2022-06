Winnie Sorgdrager: ‘Kunstenaars moeten vaak hun grenzen oprekken en dat levert een grijs gebied op’

Winnie Sorgdrager, Minister van Staat en oud-voorzitter van de Raad voor Cultuur, leidde de commissie die advies uitbracht over grensoverschrijdend gedrag in de culturele en mediasector. De belangrijkste conclusie: maak grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar.

Is grensoverschrijdend gedrag een specifiek probleem voor de culturele sector?

„Nee, het komt voor in alle sectoren. Maar de cultuursector is wel extra kwetsbaar. Naast machtsverhoudingen speelt er meer. Kunstenaars moeten vaak hun grenzen oprekken om tot een bepaalde vorm van kunst te komen. Dat levert een grijs gebied op.”

Als we daar regels voor opstellen, kun je dan nog kunst maken?

„Dat is een veel gehoorde vrees; dat niets meer zou mogen. Maar dat is een fase waar we doorheen moeten. We willen geen strikte sancties opleggen, wel zorgen voor discussie. Het moet in ons systeem komen om vaker te praten over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. De Raad voor Cultuur geeft nu adviezen om dit te begeleiden. Het gaat voornamelijk om preventie.”

Het rapport gaat dus niet zozeer over grenzen, maar over hoe we grenzen bespreekbaar maken?

„Precies. We zijn het erover eens dat bepaalde handelingen niet kunnen. Maar in een werksfeer waarin prestaties geleverd worden, moet je kunnen zeggen: ‘Je levert geen goed werk.’ In die zin is er altijd sprake van iemand die gezag toont over een ander en de één pikt dan meer dan de ander. Het essay dat vorige week in de Volkskrant verscheen over Mai Spijkers, uitgever van Prometheus, laat dat ook zien. [Een ex-medewerker schreef dat er bij Prometheus een angstcultuur heerst, red.] De een vindt het misschien niet kunnen wat hij doet, de ander werkt juist goed onder dat bewind. Maar als iemand stelselmatig andere mensen de grond in boort, is dat overigens niet acceptabel. Dan moet dat aangekaart kunnen worden.”

Iemand de grond in boren is nooit acceptabel geweest. En klagen is moeilijk. Wie gaat zulk gedrag dan aankaarten?

„Dat is de taak van de toezichthouders en leiders.”

Maar gebeurt dat ook? Een prominente toezichthouder wist vorige week niet dat dit advies eraan kwam.

„Dat vind ik niet kunnen. Het is je functie om dit bij te houden. Je hoort vaak dat de leiding niet wist dat er iets aan de hand was, omdat er nooit geklaagd werd. Maar dat mensen niet durven klagen is juist onderdeel van het probleem. We moeten een pad creëren dat makkelijk te bewandelen is.”

Bij de aanvraag van het onderzoek drukte oud-minister Van Engelshoven de commissie op het hart om in het bijzonder aandacht te besteden aan het kunstvakonderwijs. Dáár zou het wenselijk gedrag aan te leren zijn.

„Ja, klopt. Daar zijn meerdere redenen voor. Het is van groter belang geworden dat docenten meer didactische vaardigheden hebben die ook bijdragen aan een veilig klimaat. Vroeger stonden we minder stil bij een liefdesrelatie tussen docent en student. Intussen zien we in dat dat niet kan vanwege de machtsverhoudingen. Onderwijs is in het algemeen vaak de eerste plek waar mensen te maken krijgen met machtsverhoudingen, daar valt om die reden veel te winnen in voorlichting daarover. Dat zou dan ook veel meer verweven mogen worden in de kunstvakken.”

Het rapport spreekt veel over preventie, om slachtoffers te voorkomen. En wanneer er toch iets gebeurt, dan zijn er allerlei manieren om daarmee om te gaan. Er ligt daarentegen niet veel focus op de daders. Waarom?

„Wanneer je het over daders hebt, spreek je al snel over maatregelen. Wij willen geen regels vaststellen over sancties en maatregelen voor daders. Bovendien moet ieder mens de kans krijgen zich te verbeteren. Natuurlijk zijn er incidenten waarbij het evident is dat er sprake is van een misdrijf en, bijvoorbeeld, beëindiging van het contract noodzakelijk is.”

Het rapport begint vrijwel met: ‘Het onderhavige advies is niet zonder slag of stoot tot stand gekomen, daar willen we transparant over zijn.’ Wat wordt daarmee bedoeld?

„We werkten samen met een interessante commissie. Iedereen had een andere herkomst, wat een heel andere dynamiek bezorgde dan in andere commissies waarin ik heb gezeten. We hebben lang gediscussieerd over wat kunst en cultuur nu inhoudt. Toen bleek dat ik daar nog met een heel westerse blik naar keek. Mensen van kleur behoren nog niet tot de kern van cultuur, kunst en media. Wij moeten ervoor zorgen dat zij op dezelfde manier kunnen deelnemen aan die sector.”