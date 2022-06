Hadewych Minis en Jacob Derwig genomineerd voor grote toneelprijzen

De Nederlandse Toneeljury heeft veertien acteurs genomineerd voor de belangrijkste toneelprijzen: de Theo en Louis d’Or voor beste actrice en acteur in een hoofdrol en de Colombina en Arlecchino, voor actrices en acteurs in een bijrol. De keuze voor vier vrouwen in de twee vrouwelijke categorieën en drie steeds bij de mannen suggereert dat de jury meer goede actrices zag en moeilijker kon kiezen.

Charlie Chan Dagelet is voor het tweede opeenvolgende jaar genomineerd voor de Theo d’Or. Dit keer voor haar hoofdrol in Mamma Medea bij Theatergroep Suburbia. De jury schrijft: „Ze schuwt zowel het grote gebaar niet als de fijnzinnige verstilde detaillering.”

Zoals verwacht kregen Hadewych Minis (voor haar rol in Girls & Boys bij Toneelgroep Oostpool) en Janni Goslinga (voor haar rol in De dokter bij ITA) een nominatie. Beide actrices werden alom geprezen voor hun sterke spel. De verrassing is de nominatie van Sien Eggers (voor haar rol in Sartre & De Beauvoir bij Het Zuidelijk Toneel). De jury schrijft dat ze „haar personage Simone de Beauvoir zo vloeiend, levendig en authentiek tot leven brengt, dat je gaat geloven dat ze het echt is”.

Meervoudig winnaar

Bij de mannen is meervoudig laureaat Jacob Derwig opnieuw genomineerd voor een Louis d’Or (nu voor zijn rol in Verdriet is het ding met veren, van Theater Rotterdam). Derwig won de Louis d’Or al in 2011 en 2014. Daarmee behoort hij tot een select groepje meervoudige Louis d’Or-winnaars, acht acteurs groot. De jury schrijft dat hij imponeert „met grillig, ongepolijst en meerduidig spel”.

Ook Bram Suijker (voor zijn rol in Trojan Wars van HNTjong & Het Nationale Theater) en Jan-Paul Buijs (voor zijn rol in BAAAAAA van Circus Treurdier) zijn genomineerd. Suijker was al eens genomineerd voor een Arlecchino, in 2018. Opvallend genoeg is zijn nominatie niet voor zijn veelgeroemde hoofdrol in Slachthuis vijf bij Theater Rotterdam, al zegt de jury wel, zonder verdere toelichting: „Het afgelopen seizoen mag met recht het seizoen van Bram Suijker genoemd worden.” De jury looft het „smeuïg spel” van Buijs en waardeert de dubbelzinnigheid in zijn spel: „Buijs weet tegelijkertijd sympathie én antipathie op te wekken.”

De uitreiking van de Toneelprijzen vindt plaats op 11 september, tijdens het Gala van het Nederlands Theater, de afsluiting van het Nederlands Theater Festival.

