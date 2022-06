Grootste treinstaking in VK in dertig jaar legt openbaar vervoer plat

Deze dinsdag vindt de grootste staking in dertig jaar tijd plaats in het Verenigd Koninkrijk. Onder meer zo’n 40.000 medewerkers van de Britse spoorwegbeheerder Network Rail hebben hun werkzaamheden neergelegd. Ook medewerkers van dertien treinaanbieders werken niet. Dat melden Britse media. Van de 20.000 diensten die normaal gesproken rijden, zijn er dinsdag slechts 4.500 in bedrijf.

Reizigers zullen sowieso de rest van de week nog last hebben van de staking. Donderdag en zaterdag staakt spoorwegpersoneel opnieuw. De RMT Union, de Britse vakbond voor de transportsector, zei eerder dat de stakingen mogelijk tot het einde van het jaar zullen duren, als er geen gehoor wordt gegeven aan de eisen.

De vakbond eist onder meer vanwege de stijgende inflatie een loonsverhoging van 7 procent. Network Rail deed eerder een voorstel voor een loonsverhoging van 2 procent, dat de vakbond weigerde. RMT Union vraagt daarnaast om betere arbeidsvoorwaarden en zekerheid bij gedwongen ontslag.