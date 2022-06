Geen verband tussen overlijden conducteur en incident in trein

Er is geen verband tussen het overlijden van een 62-jarige conducteur op zondagavond en een aanvaring die hij kort daarvoor had met twee minderjarige jongens in een trein. Dat bevestigt de politie dinsdag. De twee jongens werden na het incident opgepakt, maar zijn maandagavond vrijgelaten.

Volgens de politie is geprobeerd de conducteur te reanimeren nadat hij onwel werd, maar die poging was tevergeefs. De conducteur voelde zich na het voorval in de trein van Amsterdam naar Amersfoort niet lekker en ging op een bankje zitten op station Hilversum om bij te komen. Daar zakte hij in elkaar.

De twee jongens kregen een boete voor zwartrijden en omdat zij zich niet konden identificeren.