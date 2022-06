Finland kiest voor Europa, maar tegen welke prijs?

De Russische invasie van Oekraïne heeft naast humanitaire gevolgen ook grote economische consequenties. In Finland merken ze dat aan den lijve, want het land is nauw verweven met Rusland.

Scandinavië-redacteur Jamila Meischke bezocht een vakantiepark waar traditioneel veel Russen komen en zag dat veel huisjes nu leegstaan. Is Finland bereid de prijs te betalen voor een veel afstandelijker relatie met zijn grote buur?