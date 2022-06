Elvis als showbink in een watertrappelende film

In zijn muzikale biopic Elvis trekt regisseur Baz Luhrmann met de van hem bekende uitbundige stijl weer alles uit de kast. Luhrmann omarmt het hoge kitsch-gehalte van het Elvis Presley-universum met verve in zijn verhaal van de jongen uit het zuiden van de VS, die opgroeide in armoede, op zijn negentiende doorbrak als rock ‘n’ roll ster en al op zijn 42ste bezweek aan de gevolgen van een excessieve levensstijl. Het onbedoelde effect van al die overdaad is dat er al snel een zekere verzadiging optreedt. Elvis wekt de indruk van een lang uitgerekte muziekvideo, maar permanente beweging heeft verdacht veel weg van stilstand.

Luhrman brengt zijn versie van Elvis in lijn met de preoccupaties van dit moment: zijn hoofdpersoon mag enthousiast praten over zijn liefde voor superheld Captain Marvel Jr., hij valt als enigszins androgyne jonge artiest op door zijn liefde voor stevige make up en Luhrmann besteedt ook ruim aandacht aan Elvis’ bewondering en respect voor zwarte muziekstijlen en artiesten als BB King en Big Mama Thornton. Wellicht hoopt hij zo alle debatten over ‘culturele toe-eigening’ al bij voorbaat in de kiem te smoren.

Voor Luhrmann bestaat er geen wezenlijk onderscheid tussen de oprechte en onbedorven artiest Elvis Presley die in 1955 als rocker met zijn muziek een jeugdrevolutie veroorzaakte en de man die in de jaren zeventig in Las Vegas op het podium verscheen in extravagante glitterpakken. Zijn carrière staat van het begin tot het einde simpelweg in het teken van showbusiness.

Daar zit zeker wat in: Presley putte uit vele bronnen. Hij wàs een showman die zich niet alleen liet inspireren door als ‘authentiek’ aangemerkte genres zoals rhythm-and-blues, country en gospel, maar ook leerde van populaire crooners zoals Dean Martin en Bing Crosby.

Het verhaal van Elvis is al vaak verteld als een tragische conflict tussen rauw talent en bikkelharde commercie; Luhrmann laat zien dat die tegenstelling te simpel is. Maar hij slaat wel een beetje teveel door naar de andere kant. Presley’s historische televisieoptredens in het midden van de jaren vijftig komen over als een ‘novelty act’, eerder een curiosum dan een muzikale of culturele revolutie.

Dat zit het drama in de weg. Als alles altijd een show is, waar blijft dan het dramatische conflict? De verhouding die centraal staat in de film – die van Elvis (Austin Butler) met zijn almachtige manager Colonel Tom Parker (Tom Hanks) – blijft ongrijpbaar. Als het inderdaad niet zo eenvoudig in elkaar steekt dat Parker louter de gewetenloze uitbuiter was en Elvis de pure artiest – hoe was de verhouding dan wèl? Luhrmann lijkt dat ook niet precies te weten.

Volgens Priscilla Presley is de verhouding tussen de twee mannen het beste te typeren als een relatie van vader en zoon. Luhrmann weet daar niet het begin van een indruk van te wekken. Ook hun wederzijdse afhankelijkheid – zonder Parker geen Elvis en andersom – komt nauwelijks uit de verf. Tom Hanks en Austin Butler als Elvis hebben simpelweg te weinig grote scènes samen.

Butler zet een knappe Elvis neer in drie opzichten: als zanger, performer en personage. Hij is een betere acteur dan Elvis Presley zelf ooit was. Maar de allesbepalende vleug charisma ontbreekt om het fenomeen Elvis echt tot leven te wekken. Hanks heeft genoeg persoonlijkheid in huis om een indrukwekkende Colonel neer te zetten. Hij begeeft zich met zijn sluwe, vulgaire en egocentrische personage tamelijk ver buiten zijn comfort-zone. Vooral vanwege de opmerkelijke en moedige rol van Hanks is Elvis de moeite waard.

Gaapte onder al de glitter van de showbusiness echt alleen maar een grote leegte? Luhrmanns Elvis wekt wel die indruk. Wie Elvis Presley hoort zingen, weet beter.

