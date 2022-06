Daniele Gatti aangewezen als nieuwe chef van Staatskapelle Dresden

De Staatskapelle Dresden heeft Daniele Gatti aangewezen als volgende chef-dirigent, meldt het oudste orkest van Europa op zijn website. Een woordvoerder laat weten dat Gatti de aanwijzing „enthousiast heeft geaccepteerd”. De directie en de staatssecretaris voor cultuur in Saksen gaan nu met hem in onderhandeling.

Een aanstelling in Dresden is opvallend, want het zou Gatti’s eerste vaste terugkeer bij een Noordwest-Europees orkest zijn. Gatti viel van een voetstuk, nadat hij in 2018 ontslagen werd als chef van het Concertgebouworkest in Amsterdam, na beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. In zijn geboorteland Italië heeft Gatti altijd verder gedirigeerd, ook voordat het Concertgebouw en hij in 2019 een schikking troffen; onder andere was hij muzikaal leider van de opera in Rome en in Florence. In Dresden dirigeerde hij in 2021 weer.

‘Wenskandidaat’

Het orkestbestuur van de Staatskapelle schrijft blij te zijn „een van de meest gerenommeerde dirigeerpersoonlijkheden van het heden voor het orkest te hebben gewonnen”. Onder andere zijn „internationale reputatie” zou hem tot ‘wenskandidaat’ hebben gemaakt. Hoewel de onderhandelingen nog moeten beginnen, laat het orkest weten er niet aan te twijfelen dat Gatti chef wordt.

Voorgangers als eerste dirigent bij de Staatskapelle zijn onder anderen Fabio Luisi (chef 2007-2010), Bernard Haitink (2002-2004) en Herbert Blomstedt (1975-1985). Het contract met de huidige chef Christian Thielemann loopt nog tot 2024. Gatti’s volgende concert in Dresden is in juli.